Sorteo de Copa: Sevilla-Barcelona y Espanyol-Betis

Ya se conocen los rivales de los dos equipos sevillanos para los cuartos de final de la Copa del Rey. Sin duda, la suerte no ha acompañado al Sevilla, que está emparejado con el Barcelona. El Betis, en esta ocasión, tuvo más suerte y se la jugará con el Espanyol. El Sevilla jugará la ida el miércoles 23 de enero en el Sánchez Pizjuán. El Betis jugará el primer partido fuera: 24 de enero a las 19:30 horas.

La cara de Joaquín Caparrós señalaba el evidente disgusto, aunque el director de fútbol del Sevilla decidió tirar del buen humor en sus primeras declaraciones: "Queríamos al Barcelona. Está primero sobradamente en La Liga. La eliminatoria está abierta, estamos ilusionados. Esta competición se nos suele dar bien, pero enfrente habrá un gran equipo con grandes jugadores. Va a ser difícil pero vamos con mucha ilusión porque nuestra gente está ilusionada". Por otro lado, Caparrós no quiso entrar a opinar acerca de la demanda que ha presentado el Levante por alineación indebida: "Nosotros en eso no entramos. Lo que vale es lo que vale. El Barcelona es lo que nos ha tocado y será una eliminatoria muy bonita. Vamos a disfrutar porque son dos equipos que juegan muy bien. Está muy complicado, pero no resolverá hasta el final".

De otra manera, en el Betis sí se recibía el sorteo con una sonrisa. Rafael Gordillo espera una eliminatoria muy igualada: "Son dos equipos parecidos y la eliminatoria va a ser complicada. Esperemos que sea una eliminatoria bonita. ¿Semifinales? Paso a paso. Tenemos que eliminar primero al Espanyol. Estamos bien y al contrario lo vemos perfectamente". Los encuentros de vuelta se jugarán la semana próxima.