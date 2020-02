Sevilla - Osasuna: Horario y dónde ver y escuchar el partido

El Sevilla se metió en los octavos de final, se enfrentará a la Roma, pero sigue sin convencer a sus aficionados. Los sevillistas explotaron en la noche del jueves después de sufrir más de lo esperado con el humilde Cluj de Rumanía. La grada pidió, con pañuelos al aire, la destitución de Lopetegui. Sin duda, el divorcio existe. El equipo y el entrenador tienen la obligación de revertir esta situación para recuperar el apoyo de su gente. “La exigencia máxima marca un camino. El público es soberano, el equipo está donde tiene que estar, es importante llegar a estos partidos en un estado de tranquilidad y calma. El que llega así al tramo final consigue los objetivos. Siempre queremos jugar delante de nuestro público, el objetivo es de todos y ellos inciden directamente en los jugadores. En los momentos de dudas nos guía y nos ayuda”, señaló el entrenador.

Vaclik volverá a ser baja. Una ausencia importante teniendo en cuenta el bajo nivel que ha ofrecido Bono.

Osasuna llegó a Sevilla en la tarde del viernes, con 20 expedicionarios, por cuestiones de enlaces aéreos. El equipo cuenta con una baja considerable. Facundo Roncaglia será una de las novedades en el once de Jagoba Arrasate. Será el encargado de sustituir al sancionado Nacho Vidal. Además de Vidal, Osasuna arrastra cuatro lesionados: Moncayola, Chimy Ávila, Juan Pérez y Raúl Navas. El equipo encarará el encuentro con el deseo de borrar la pobre imagen que ofreció ante el Granada hace unos días. El objetivo es ser más firmes atrás, después de los diez goles que ha recibido en los últimos cuatro partidos. "Le doy importancia a que seamos un bloque y que defendamos juntos desde arriba. Si empezamos bien la presión desde arriba, los de medio campo no tienen que saltar tanto, los de atrás no están tan expuestos, el portero tiene que intervenir menos y yo estoy más tranquilo en el banquillo", dijo Arrasate.

- Hora y día: El Sevilla-Osasuna se disputará este domingo 1 de marzo a las 12.00 horas en el estadio Sánchez Pizjuán.

- Canales : El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM), a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope y en directo en nuestra página web desde media hora antes del partido. Y pinchando directamente en este enlace.