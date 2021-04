Sevilla-Granada: Horario y dónde ver y escuchar el partido

Otro fin de semana apasionante. Otra jornada más en la que el Sevilla seguirá peleando por mantener vivo el sueño de alcanzar el título liguero. Esta idea puede sorprender al lector, pero la realidad es así de llamativa. Es cierto que los de Lopetegui parten con menos opciones, pero ya nadie duda que están sentados en la partida de cartas en la que se juega el título liguero. Koundé es la gran duda para el partido. El central francés se retiró con unas molestias en el gemelo en el partido ante el Levante. El club no ha dado pistas sobre su estado. Parece que la lesión no es grave y que podrá jugar, pero es duda. El resto del once podría ser el mismo de las dos últimas jornadas. "Tengo una magnífica opinión sobre él. Ha hecho un trabajo extraordinario, dándole un sello al equipo. Va a ser importante y es un magnífico entrenador", señaló el entrenador sevillista, quien no salía de su idea de ir "partido a partido". Para él no existe otra realidad.

Diego Martínez, por su parte, no dudó en elogiar al Sevilla: “Está a un nivel magnífico, muy regular y las sensaciones son muy buenas. Será un partido en el que el error se penalizará muy caro, necesitaremos eficacia. El Sevilla es campeón de su liga, está compitiendo y todo lo que venga para ellos entra en lo extraordinario. Julen está dejando huella". El Granada llega al Sánchez Pizjuán con la idea de agotar su última oportunidad para engancharse a la pelea por meterse en Europa.

Horario y dónde ver y escuchar el Sevilla-Granada

- Hora y día: El Sevilla-Granada se disputará este domingo 25 de abril a las 18.30 horas en el estadio Sánchez Pizjuán.

- Canales : El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: - Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.