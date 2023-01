El Sevilla no fichará a Reine-Adélaïde

El Sevilla ha decidido no fichar a Reine-Adélaïde. El club entiende que el reconocimiento médico exhaustivo que ha pasado el jugador no muestra a un futbolista a cien por cien de concidiones para poner a competir al máximo nivel desde ya. Aunque no hay confirmación oficial, parece que los médicos no le convence el estado de la rodilla después de las dos graves lesiones que sufrió. Después del caso Marcao y con las urgencias que tiene el equipo, los que mandan han decidido no seguir para adelante con su contratación. Sin duda, la historia es rocambolesca y más con el añito que lleva acumulado el Sevilla.

Monchi tiene por delante una semana para arreglar todo este desbarajuste. El nombre de Bryan Gil vuelve a salir en la agenda. Mientras, parece que la salia de En-Nesyri al Niza queda desplazada por la negativa del jugador. Pero, a estas alturas, no se puede elevar nada a definitivo.