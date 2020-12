Sevilla F.C.-Real Valladolid

No quiere desvelar sus cartas Julen Lopetegui de cara al choque ente el Real Valladolid que juega su equipo este sábado a partir de las 21,00 horas. El técnico norteño no podrá contar con Vaclik, Escudero ni Munir por diferentes lesiones, pero cuenta con la buena noticia de la recuperación de Iván Rakitic. Lo que no ha querido desvelar el entrenador del Sevilla es si podrá alinear o no desde el inicio al tocado Jesús Navas. El de Los Palacios arrastra molestias musculares, pero el club ha preferido no dar la lista de convocados a esta hora de la tarde para guardarse la información y no dar pistas al Valladolid de Sergio González.

��️ RUEDA DE PRENSA@Sergio8Gonzalez: "Es una prueba difícil pero cada partido vamos a tener la fase de poder meternos, y momentos buenos".

��Escucha el resto��https://t.co/PfOSNKYGoR#RealValladolid | #RuedaDePrensaRVpic.twitter.com/zVXGnRWmiq — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 18, 2020

Mientras que los nervionenses miran ya de cerca a la cuarta plaza, los pucelanos quieren sumar para alejarse cuanto antes de los puestos de abajo y, para ello, hoy echarán en falta a un central fijo, Joaquín. En principio puede parecer una pelea desigual esta entre estos dos equipos, pero los equipos de esta zona de la tabla suelen ponerse duros en el Ramón Sánchez Pizjuán, por lo que Lopetegui no quiere ningún tipo de relajación.

��️ RUEDA DE PRENSA@Sergio8Gonzalez: "Es una prueba difícil pero cada partido vamos a tener la fase de poder meternos, y momentos buenos".

��Escucha el resto��https://t.co/PfOSNKYGoR#RealValladolid | #RuedaDePrensaRVpic.twitter.com/zVXGnRWmiq — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 18, 2020

HORARIO Y DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El partido de la decimocuarta jornada de la Liga Santander entre el Sevilla y el Valladolid se juega este sábado 19 de diciembre en el Sánchez-Pizjuán a las 21:00 hora peninsular española. Se podrá seguir por televisión en directo a través de Movistar La Liga, accesible a través de la citada plataforma de televisión de pago y por Orange TV.

También lo puedes escuchar en el Tiempo de Juego Local de Cope Más Sevilla (105.8FM) con la dirección de Rafael Almansa, a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope o en este enlace que te ofrecemos aquí desde media hora antes del choque.