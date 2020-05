El Sevilla empieza a entrenar en grupos

El fútbol ha cogido velocidad de crucero. El Sevilla ha iniciado hoy lunes la fase 3 del protocolo de entrenamientos que permite al equipo trabajar en grupos de diez jugadores y a Lopetegui dar charlas técnicas en el terreno de juego. Sin duda, otro paso más adelante en la preparación de cara al inicio de Liga. "Lo bueno es que hemos podido empezar ya y estamos con muchas ganas. Lo que dicen los preparadores físicos son todo notas positivas y ahora en grupo intentaremos entrenar otras facetas y seguir por esta línea. Lo que va a marcar la diferencia va a ser el estado mental. El que llegue más motivado y concentrado, porque el aspecto físico todos tenemos tiempo para prepararlo", explicaba Escudero, quien piensa que llegarán en condiciones para el inicio de Liga.

GANAS DE DERBI Y DE EUROPA LEAGUE

"El derbi es el primer partido que hay a la vuelta de los entrenamientos y es el que tenemos que preparar. Estamos mentalizados desde el principio. En el momento más bonito de la temporada fue cuando se paró todo, justo antes de jugar contra la Roma. Es una fase preciosa, una competición que al sevillismo nos encanta y estamos con muchas ganas de hacer algo bonito".

SIN NOTICIAS DEL GETAFE

La semana pasada, ciertas noticias que surgieron de la capital española apuntaba a un acuerdo entre Escudero y el Getafe para regresar la temporada que viene. El capitán asegura no saber nada de este asunto: "Eso son cosas que salen. Yo no sé nada y estoy centrado en el Sevilla. Llevo cinco años, me queda otro aquí y el Sevilla es mi casa. Estoy muy contento y no puedo decir nada más".

