El mercado futbolístico está parado por completo. Los propios protagonistas han reconocido que es tal la incertidumbre que desborda el fútbol que no es momento de precipitarse.

El director deportivo del Sevilla reconocía esta situación hace unos días y comentaba que es cierto que el trabajo de la secretaria técnica no se ha parado, pero que no es el momento de tomar decisiones. No obstante, algunas cosas sí se están moviendo. Escudero negocia su vuelta al Getafe y el acuerdo con el equipo madrileño podría estar cerrado.

NUEVA BANDA IZQUIERDA

A Escudero le queda un año más de contrato, pero su deseo es salir una vez que ha perdido el protagonismo que tuvo en años anteriores. El Sevilla tiene muy claro que debe remozar el costado izquierdo.Reguilón debe volver al Real Madrid y Monchi no parece que pondrá muchas dificultades para facilitar la marcha del capitán al Getafe, equipo en el que militó tres temporadas.

Aún es pronto para asegurar nada y para que las operaciones queden rematadas. La situación que vive el fútbol lo impide. Pero todo indica que Escudero podría despedirse del Sevilla el próximo verano. Algo se está moviendo.

