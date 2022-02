Sevilla-Dínamo de Zagreb (3-1): Un huracán de un par de minutos

El huracán no llegó ni a cinco minutos. Después del error de Diego Carlos que costó el gol de Orsic, el Sevilla reaccionó con grandeza, decisión y contundencia. Fue sólo unos instantes, un par de minutos en el que Ocampos se desató y Martial ofreció un plan de futuro inmediato atractivo. El argentino volvió a ser una fuerza de la naturaleza y estuvo presente en los momentos claves del encuentro. La pasión y el empuje que le mete a cada una de sus acciones son de un valor inconmensurable. El mejor Ocampos parece listo para la fase decisiva. Martial marcó y fue protagonista en la jugada que acabó en el penalti que Rakitic, esta vez sí, convirtió. La pinta del francés es maravillosa. Dos truenos que en 120 segundos desestabilizaron al rival.

La teoría y el marcador señalan al Sevilla como favorito para pasar la eliminatoria, pero Lopetegui no dudó en meterle el miedo de la advertencia a todo el mundo: “Allí lo vamos a pasar mal”. Quizá no le falte razón. El Dínamo de Zagreb demostró ser un equipo con mucha experiencia, decidido y con un ataque atractivo. Es más, hizo falta que Bono nos recordara que es uno de los mejores porteros de Europa para frenar dos ocasiones muy claras del rival. La cita europea nos dejó el ovacionado regreso de Navas, una gran noticia, y la lesión muscular de Rekik. La vuelta, la semana que viene. El marcador puede esconder el peligro croata. No se se fíen.

FICHA TÉCNICA

Sevilla FC (3):Bono, Koundé, Diego Carlos, Rekik (Gudelj, minuto 50), Acuña, Fernando (Óliver Torres, minuto 60), Papu Gómez, Rakitic, Ocampos (Jesús Navas, minuto 85), Munir (Delaney, minuto 60) y Martial (En-Nesyri, minuto 60).

Dínamo de Zagreb (1):Livakovic, Théophile (Lauritsen, minuto 46), Sutalo, Franjic, Ristovski (Spikic, minuto 77), Gojak, Ademi, Bockaj (Stefulj, minuto 69), Juric (Emreleic, minuto 57), Orsic y Petkovic (Moharrami, minuto 77).

Goles:1-0, minuto: Rakitic, minuto 13. 1-1, minuto 41: Orsic. 2-1, minuto 43: Ocampos. 3-1, minuto 45: Martial.

Árbitro:Marco Guida, italiano. Amarillas para Livakovic, Acuña, Petkovic y Ristovski.