Sevilla-Alavés (1-0): El Papu firma el récord histórico

Y este cuento se ha acabado. El Sevilla cerró ante el Alavés la Liga del Atlético de Madrid y su particular y extenuante campeonato. El Papu, en el tramo final del partido, firmó un bonito tiro cruzado que le permite al equipo alcanzar su mejor registro histórico en la Liga: 77 puntos. Aunque el equipo amagase sin más por meterse en la pelea por el título, el campeonato se ha rematado de manera brillante, alcanzando la clasificación para disputar la Liga de Campeones cinco jornadas antes.

La última cita estaba fuera de lugar, sin interés y con las miradas puestas ya en las vacaciones. Como resultado el partido fue un pestiño inabordable que tuvo un penalti no señalado sobre En-Nesyri, el enésimo error de Gudelj que salvó Vaclik y el gol del Papu. Además del registro de puntuación, la noche tuvo sus despedidas. Lopetegui colocó en el once inicial a los tres jugadores que finalizan contrato y que no continuarán: Vaclik, Escudero y Franco Vázquez. Se marcha una temporada larguísima en la que el Sevilla fue protagonista y en la que le faltó un pasito más para haber tocado la excelencia. Ahora se abre un periodo de tres meses de mercado. Pero de eso ya habrá tiempo para escribir…

Ficha técnica:

Sevilla FC (1): Vaclík; Aleix Vidal, Koundé, Rekik, Escudero (Papu Gómez, minuto 73); Gudelj, Joan Jordán (Óliver Torres, minuto 55), Mudo Vázquez (Óscar, minuto 55); Suso (De Jong, minuto 73), En-Nesyri y Ocampos (Rakitic, minuto 55).

Deportivo Alavés (0): Sivera (Pacheco, minuto 71); Ximo Navarro, Tachi, Lejeune, Rubén Duarte; Tomás Pina, Manu García, Pere Pons (Joselu, minuto 66); Facundo Pellistri (Rioja, minuto 66), Edgar Méndez (Lucas Pérez, minuto 77) y Guidetti (Battaglia, minuto 77).

Goles: 1-0, minuto 93: Papu Gómez.

Árbitro: Díaz de Mera (castellano-manchego). Amarillas para Aleix Vidal y Julen Lopetegui.