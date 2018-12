Setién le pone un "10" a su Betis en 2018

En la previa del encuentro ante el Eibar que cerrará el año 2018 Quique Setién ha querido hacer balance de estos 365 días en los que se han cumplido los objetivos. El técnico no le pone un pero al devenir de los suyos: “Le pondría un 10. Así tal cual. Viendo las cosas con perspectiva, veo el Betis cuando llegamos nosotros y lo veo ahora. Ha sido un año extraordinario. Viendo lo complicado que es esto, el cambio que ha dado el equipo a todos los niveles ha sido extraordinario. No sé si se puede mejorar. A lo mejor sí. Pero no es fácil”.

El cántabro ha aprovechado para valorar la posible llegada de refuerzos en enero, algo que se prevé, sobre todo en ataque: “tenemos una plantilla relativamente corta. Estamos abiertos a la posibilidad de que se incorpore algún jugador. Trataremos de ponemos de acuerdo y centrarnos de momento en los que están”. Preguntado por nombres propios, a Setién se le ha pedido una opinión sobre Bakambu. “Lo conocemos. Me parece un muy buen futbolista. No tengo ninguna información. Es verdad que se barajan muchos nombres. La llegada de jugadores va a depender de muchas cosas. Hay que tener en cuenta el aspecto económico. También la posible salida de un jugador. Hay muchas incógnitas que hay que ir valorando”.

Lista para cerrar el año

Por otro lado, Setién ha ofrecido la lista de convocados para el partido de este sábado en la que destaca la ausencia, otra vez, de Sergio Léon. La situación con el de Palma del Río está enquistada e incluso podría llegar a salida en el mercado invernal. Boudebouz también se cae de la convocatoria.

