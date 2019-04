Serra: "El bético quiere buenos jugadores, no quieren ver buenos despcachos"

El vicepresidente deportivo del Real Betis Balompié, Lorenzo Serra Ferrer habló ayer en los medios oficiales del club, e hizo un repaso a la actualidad verdiblanca justo antes del gran derbi sevillano que se celebrará el próximo Sábado de Pasión. Serra habló sobre las dudas en el banquillo, sobre su hipotética dimisión, sobre el objetivo europeo, y como no podía ser de otra manera, del partido ante el Sevilla FC.

Lorenzo Serra Ferrer en Betis TV aseguró que el sábado en el derbi esperan seguir con la buena racha de los últimos encuentros ante el eterno rival. Tiene un buen recuerdo de la última visita al Sánchez Pizjuán, pero el vicepresidente deportivo recalcó que hay que centrarse en el sábado, y que el equipo llega con buenas sensaciones con buenas sensaciones tras la victoria ante el Villarreal. “Empezamos de nuevo, toca volver a examinarse y recuperar la autoestima. Son tres puntos, pero esto es un derbi, y va más allá. Me conformo con ganar, aunque si ganamos y jugamos bien, más feliz estaré”.

Serra Ferrer sabe demás lo que es un derbi, el partido más importante del año para ambos equipos, y sabe que en este partido, al que ambos conjuntos llegan muy igualados, hay mucho más que tres puntos en juego. “Cada derbi es nuevo, tenemos unas sensaciones muy buenas y toda la semana para prepararlos. Será un partido muy bueno para el espectador y para el resto del país, porque es un ejemplo, un Clásico que va mucho más allá”. También se pronunció sobre la motivación de los jugadores para este partido.“Ellos saben lo que supone para cualquier bético este partido y con el compromiso y la actitud con la que se tiene que jugar. Luego sabemos que tenemos una buena plantilla, un cuerpo técnico conocedor y que no ha perdido en esos partidos. Tenemos que proteger pero no molestar. Esto es respetar y, si me preguntan, diré lo que pienso, pero ya está”.

El vicepresidente deportivo también hizo autocrítica sobre la planificación de la plantilla y sobre todo de los fichajes de invierno. “Nos equivocamos al dejar salir a Sanabria antes de tener a otro delantero firmado. En su lugar llegó Jesé, que no es un delantero centro nato, pero que si un delantero con talento suficiente para sumar con el resto de los compañeros”. Se pronunció también sobre el lateral izquierdo, posición que es un quebradero de cabeza esta temporada. “No queríamos frenar la progresión de Junior, ha tenido mala suerte con las lesiones está temporada”. Explicó también los fichajes de los jovenes Emerson y Lainez, por los que el Betis luchó con grandes clubes europeos. “Dos jóvenes internacionales con mucho futuro. Lo peleamos con clubes grandes de Europa, Me refiero en el caso de Lianez, al Ajax. A Emerson lo compartimos con el Barcelona”

Lorenzo Serra Ferrer habló también sobre la trayectoria europea esta temporada, y sobre la eliminación ante el Rennes. “Estuvo bien en la fase de grupos, brillantes en el juego y resultados. Fue una pena que cuanto teníamos la competición en nuestro esquema, con todos los respetos para el Rennes, podíamos y debíamos habernos clasificado. Fue un poco más de decepción, pero a veces para ganar cosas hay que perder alguna. Nos queda como experiencia, de venganza para el futuro, no sólo aspiramos para clasificarnos a Europa sino pensar en algo más”. Siguiendo con el tema de Europa, reiteró el objetivo final de la temporada. “Es uno de los objetivos, llegar al tramo final de la competición bien colocados para conseguir el objetivo definitivo, que es competir otro año seguido en Europa. Estamos en esa posibilidad y yo creo que tenemos muy buena plantilla, el cuerpo técnico está muy integrado, conocedor de nuestras posibilidades. Es el deseo y la ilusión que tengo, los que estamos cerca del equipo, es que vamos a hacer un tramo final muy bueno y nos vamos a clasificar”.

Sobre los rumores entorno a su dimisión, Lorenzo Serra Ferrer fue tajante. “Nunca dije esto, es evidente que no lo he pensado. Pienso en colaborar, en aportar todo lo que pueda. A partir de aquí ser un bético más, no molestar. Apoyar hasta el final de temporada, que es evidente que tendremos que repasar lo que hemos hecho, lo que podríamos hacer, lo que pudimos hacer y no hicimos. Todo esto es lo que me ilusiona”. Y sobre el entrenador, Quique Setién, aseguró que nunca ha sido cuestionado. “ El Betis es un club serio, un club organizado, estructurado, que aspira a crecer y ser más grande tiene que ser respetuoso con el trabajo de los profesionales. Habrá un momento en el que habrá que analizar bien si no se han conseguido objetivos que en un principio parecíamos alcanzar, no sólo en la parte técnico sino también en la comisión deportiva. En todas y cada una de las áreas la autocrítica tiene que estar presente y el sentido de la crítica también tiene que ser aceptado. No ha habido debate”. Sobre el futuro Serra fue contundente y dijo que el Betis tiene la necesidad de crecer con buenos jugadores. “Tenemos que crecer en paralelo como mínimo a nivel deportivo. El bético no quiere ver buenos despachos, sino buenos futbolistas. Pero una cosa necesita a la otra. Sí estamos trabajando desde el primer momento, buscando alternativas y soluciones, sin olvidar ni menospreciar lo que tenemos, porque el Betis tiene muy buena plantilla”