Sanabria, a punto de salir, convocado para la Copa

Anda el Betis sacudiendo el mercado en busca de un delantero que ponga la guinda a una plantilla aún mejorable en algunos puestos, pero se da la curiosa circunstancia de que uno de los arietes que está en la rampa de salida, Sanabria, ha entrado en la lista de convocados para el fundamental encuentro ante el Español de los cuartos de Copa del Rey. El motivo no es otro que el hecho de que el club aún no tiene cerrada su cesión al Genoa, por lo que el entrenador ha decidido no prescindir de él en este momento. Sanabria se va a marchar un año y medio cedido y el club italiano se reservará una opción de compra no obligatoria por una cantidad cercana a los 20 millones de euros. Mientras, casi a contrarreloj, Serra Ferrer sigue desojando la margarita de los fichajes. Al interés inicial por Lucas Pérez y Matheus Cunha se unen ahora los de Lucas Alario (Bayern Leverkusen) y el de Kalinic (Atlético de Madrid). Se acaba el tiempo, pero estos dos nombres ni siquiera centran la lista total de futuribles entre los que también se encuentran posibles refuerzos para otras posiciones como el lateral derecho.

En este sentido, cabe destacar que el propio entrenador, Quique Setién, se ha referido hoy a la opción de Kalinic: “A mí me encantan todos los buenos futbolistas y Kalinic lo es. Me encanta como otros muchos. Seguro que con nosotros lo harían muy bien. Si me tengo que quedar con los que tengo, pues también encantado. Soy optimista en que van a dar un buen rendimiento", ha señalado el técnico.

Lista de convocados para la ida de los cuartos de Copa

Quique Setién tiene varias bajas importantes y se ve obligado a tirar de algunos jugadores del Betis Deportivo como Kaptoum, Paul, Édgar y Julio Alonso. Joaquín y Javi García, enfermos, se quedan en casa, mientras que Lo Celso se perderá el encuentro por sanción. Junior sigue recuperándose y Boudebouz está descartado.

La convocatoria del Betis es la siguiente: Pau López, Joel Robles, Barragán, Feddal, Mandi, Bartra, Tello, William Carvalho, Guardado, Canales, Lainez, Sergio León, Loren, Sanabria, Édgar, Julio Alonso, Paul y Kaptoum.