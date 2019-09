Rubi: "Es un partido importantísimo para mantener la ilusión"

El entrenador del Betis analizó el partido del próximo domingo ante el Getafe, resaltando que es un partido muy complicado y que será diferente que el Leganés por el cambio en el estilo de juego: "Ganarle es muy complicado. En los últimos 20 desplazamientos ha perdido cinco, cuatro los grandes. De los mortales sólo ha perdido con la Real. Esto te pone en alerta, ganarle es complicado. Si lo hacemos más cómodo que contra el Leganés sería un gran partido. Son sistemas diferentes, el Leganés jugaba con cinco, ellos con cuatro. Son prácticos a la hora de jugar, no marean la perdiz. Pero el sistema que emplean provoca matices diferentes para cuando nosotros los ataquemos. Se clasificó para la Liga Europa".

Para mantener la ilusión tras la última victoria en el Benito Villamarín antes del parón de selecciones, Rubi describe el partido como decisivo: "Para mí es un partido importantísimo por una circunstancia que he vivido en estos tres partidos aquí. Pinchamos en la primera jornada con toda la gente tan ilusionada como la teníamos. Ahora la hemos vuelto a recuperar un poquito con la victoria frente al Leganés. Si ganamos al Getafe estoy seguro de que habremos compensado un poco esas dos primeras derrotas y para mí es una motivación muy grande. A nivel de importancia, importantísimo. Decisivo no, no vamos a engañar a nadie, pero sí es decisivo en el corto plazo para que esa ilusión que estamos intentando mantener todos nos funcione porque vienen tres partidos en nada y si salimos fuertes de aquí los encararemos mejor".

Ha descartado la presencia de Tello por lesión y Guardado por paternidad, pero recupera a Borja Iglesias al cien por cien para poder ser titular; "Es una buena noticia, que el entrenador tenga problemas para escoger. Tenemos buena plantilla, no sólo en la delantera. No hay ningún jugador incompatible con otro, son jugadores de élite, saben lo que hay que hacer. A partir del domingo en 12 días tenemos cuatro partidos y nuestra idea es contar con todos. Vamos a priorizar a los que estén al 100%, se van a dar combinaciones y se va a dar juego a todos".