Roque Mesa ve con buenos ojos un traspaso al Galatasaray y eso facilitaría la llegada de Fernando Reges al Sevilla, mientras que ultima el acuerdo entre el club turco y el sevillista. Los dos centrocampistas tienen un valor de mercado muy similiar, entre los cuatro y los cinco millones de euros. Mientras que el jugador brasileño acaba contrato la temporada que viene, el centrocampista sevillista tiene contrato hasta 2021.

El jugador canario ha disputado 56 partidos en la temporada y media que ha jugado en el club de Nervión, anotando tres goles y ayudando al equipo con cinco asistencias. Lo firmó Óscar Arias en enero de 2018 como cedido y Joaquín Caparrós, que estuvo los meses previos como entrenador, apostó por él pagando seis millones de euros el verano pasado.

Al finalizar la temporada, en junio de 2019, Roque Mesa concedió una entrevista al diario canario La Provincia, donde afirmaba que era uno de los jugadores que podía salir este verano: "La realidad es que soy uno de los jugadores transferibles. Siempre lo he dicho, esto es fútbol y nunca sabes lo que puede pasar. Tengo contrato con el Sevilla, pero no he hablado con ninguna de las partes. Si me tengo que ir, lo haré con la cabeza bien alta".

Fernando Reges ya sabe lo que es jugar en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El 3 de noviembre de 2015 jugó con el Manchester City el partido correspondiente a la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League, jugando el partido completo y ganando uno a tres. En el conjunto hispalense jugaron como titulares los que pueden ser sus compañeros Sergio Rico y Éver Banega, mientras que en el equipo inglés compartió alineación con el actual capitán del Sevilla, Jesús Navas, con el que coincidió tres temporadas en la Premier League.