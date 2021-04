Real Betis-Valencia CF: horario y dónde ver y escuchar el partido

La victoria del FC Barcelona abre la puerta a la ilusión a los equipos que están peleando por una plaza de Europa League de cara a la próxima temporada. Poder contar con la sexta plaza es una motivación más en una pelea en la que el Betis anda metido de lleno, pero no debe confundir el objetivo que no es otro que sumar de tres en tres, no dar ningún encuentro por perdido y luchar por el quinto puesto sobre todas las cosas.

Pellegrini tuvo que improvisar anete el Atlético por las bajas de los suyos, pero todo hace indicar que Borjas Iglesias, máximo goleador del equipo con siete dianas, y Andrés Guardado regresarán a la lista, aunque posiblemente no jueguen desde el inicio ante el Valencia.

Por su parte, los de Javi Gracia van a tener que jugar en Heliópolis con muy poco que perder y que ganar y sin dos de sus puntales tanto arriba como atrás. Maxi Gómez y Paulista están sancionados y ni siquiera han viajado, mientras que recuperan a Piccini, un viejo conocido verdiblanco.

HORARIO Y DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El partido entre Betis y Valencia de la jornada 33 de LaLiga Santander, que se disputa hoy domingo 18 de abril de 2021 desde las 18.30 horas en el estadio Benito Villamarín, se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar LaLiga, de la mencionada plataforma de televisión de pago y de Orange.

También lo podrás escuchar en el Tiempo de Juego Local de Cope Más Sevilla (105.8FM), con la dirección de Rafael Almansa, en nuestras Apps de Tiempo de Juego y de Copeo en este enlace que te dejamos por aquí.