Real Betis-Granada C.F. (2-2): Un desastre llamado Betis

El partido fue otra demostración de que el equipo no juega a nada. De que no hay plan ni rumbo marcado. De que no hay un guión al que agarrarse en ningún momento y de que solo algunos retazos de calidad de determinados jugadores (que, por cierto, cada vez son menos) pueden proporcionar cada equis tiempo una victoria. No hay por donde coger el Real Betis. En la primera parte, cuando todos esperábamos un equipo unido, intenso, dolido y herido por el ridículo del derbi, nos encontramos todo lo contrario. Otro once con siete cambios respecto al Sánchez Pizjuán, pero con las mismas dudas, la misma bisoñez y las mismas carencias. El Granada aprovechó las dudas para salir mejor, para crear las mejores ocasiones, para ponerse por delante y para marcharse al descanso con ventaja. Rui Silva ayudó con un paradón brutal a un extraordinario tiro de Fekir, pero poco más se pudo rescatar.

En la segunda mitad, el desastre absoluto. Un equipo sin alma, sin ganas y, sobre todo, sin fútbol. Ni los que estaban ni los cambios parecían poder cambiar el sino del partido, pero fútbol es fútbol y la racanería de Diego Martínez que metió a los suyos en el área y un penalti parecido al que le hizo Bartra a De Jong metieron a los béticos en la pelea. Y después del empate, un centro chut de Tello le daba al Betis al filo del final la inmerecida remontada. Y después de eso, otro petardo. Un corner a favor del Granada retrata a Mandi en la marca y a Joel que se la come por su palo. Un desastre.

FICHA TÉCNICA:

BETIS

Joel; Emerson (Barragán, m. 81), Mandi, Feddal, Pedraza; Edgar (Lainez, m. 70), Canales, Guardado (Aleñá, m. 60), Joaquín (Tello, m. 60), Fekir y Loren (Borja Iglesias, m. 70).

GRANADA

Rui Silva; Foulquier, Vallejo, Germán (Duarte, m. 57), Neva; Yan Eteki, F. Vico (Martínez, m. 73); Antonio Puertas, Azeez, Machís (Víctor Díaz, m. 57); y Carlos Fernández (Soldado, m. 73)

GOLES

0-1, m. 28: Carlos Fernández. 1-1, m. 84: Canales, de penalti. 2-1, m. 87: Tello. 2-2, m. 90: Soldado.

Soto Grado (Comité Riojano). Mostró tarjeta amarilla a Edgar, Pedraza, Vallejo, Germán, Foulquier.

¿QUÉ PASA CON RUBI?

Y otra vez el bético con la cara partida. Y otra vez otro proyecto fracasado. ¿Y qué pasará ahora con Rubi? ¿Se queda? ¿Lo echan? Y que más da... La directiva del Betis es especialista en huir hacia delante, por lo que no se puede descartar que aprovechen el empate para no hacer nada. Decidan lo que decidan, ya van tarde, como siempre.