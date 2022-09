Real Betis - Girona FC (2-1): Contra los males, un Panda

No fue un partido cómodo para el Real Betis ante un Girona muy bien plantado y que hizo un magnífico fútbol, pero está más que demostrado que si a los verdiblancos no los matas, te acaban matando ellos a la mínima que tengan una oportunidad. Y así fue una vez más con un extraordinario Borja Iglesias, que volvió a marcar de penalti y también aprovechó el fallo de un rival en un mal pase atrás para irse a la Selección con otro doblete en el bolsillo. Con esta victoria, el Real Betis Balompié consigue 7 victorias en sus primeros 8 partidos, algo que no había conseguido nunca en su historia.

Todos los detalles en la videocrónica de Andrés Ocaña.

FICHA TÉCNICA:

Real Betis (2): Rui Silva; Montoya (Aitor Ruibal, minuto 55), Luiz Felipe, Pezzella (Edgar, minuto 79), Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho, Canales (Paul, minuto 79), Rodri, Luiz Henrique (Willian José, minuto 65); Borja Iglesias.

Girona CF (1): Juan Carlos; Arnau (Couto, minuto 88), Santi Bueno, Bernardo (Toni Villa, minuto 79), Juanpe, Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu, Aleix García (Joel Roca, minuto 88), Reinier, Riquelme (Samu Sáiz, minuto 69); Taty Castellanos (Vallejo, minuto 69).

Goles: 0-1, minuto 6: Arnau. 1-1, minuto 16: Borja Iglesias, de penalti. 2-1, minuto 70: Borja Iglesias.

Árbitro: Ortiz Arias, madrileño. Roja para Míchel. Amarillas para Bernardo, Oriol Romeu y Miguel Gutiérrez.