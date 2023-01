Real Betis-CA Osasuna (2-2)-(4-2): El Campeón despierta de su sueño

Un gol del defensa osasunista David García en el tiempo añadido (m.92) forzó la prórroga en una eliminatoria muy equilibrada, después de que los sevillanos se adelantaran a los 62 minutos con un tanto del luso William Carvalho, al igual que hicieron en el periodo extra por medio de Sabaly en el minuto 103, pero Rubén García volvió a igualar en el 106. Fue la primera prueba de verdadera exigencia de ambos conjuntos en la presente edición del torneo y llegó con sevillanos y pamploneses muy bien situados en la zona alta de la tabla en LaLiga cuando se acerca la conclusión de la primera vuelta.



Los verdiblancos, que no jugaron el pasado fin de semana en LaLiga precisamente por participar en la Supercopa de España como campeones de Copa y también cayeron en las semifinales ante el Barcelona por penaltis, se encontraron a un rival que apareció en el estadio Benito Villamarín fortalecido después de su triunfo en El Sadar al Mallorca (1-0).

El Betis, fiel a su idea de juego, no esperó para tomar el mando de balón y acercarse hasta la portería que defendió Sergio Herrera y así a los doce minutos se le anuló un tanto al brasileño Luiz Henrique ya que su remate estuvo precedido de un centro de Rodri Sánchez en el que el balón había rebasado la línea de fondo.

Pese a ello, el equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini se encontró con problemas para conectar bien con sus hombres de arriba, entre los que faltaba por lesión el francés Nabil Fekir, ya que el de Jaboba Arrasate, con una gran presión, dejó pocas opciones en un partido que se fue al descanso con escasas ocasiones claras de gol en las dos porterías.

Sorprendió el arranque de Osasuna en la segunda parte, con sus líneas adelantadas y una clara intención ofensiva, aunque el Betis respondió a la contra para presenciarse un partido mas dinámico y con mejores opciones de que se abriera el marcador.

Pellegrini sacó a Borja Iglesias y Aitor Ruibal para que su equipo fuera mas protagonista en el ataque y ello coincidió con el tanto marcado en el minuto 62 por el portugués William Carvalho, quien culminó con su remate una serie de rechaces en el área visitante.

El buen juego del conjunto navarro se vio sorprendido por la efectividad del sevillano, por lo que fue ahora Arrasate el que movió el banquillo y metió de una tacada al argentino Chimy Ávila, al croata Ante Budimir y Kike Barja.

Para entonces, el 1-0 fue bien controlado por el Betis ante un rival que, según avanzó el partido hacia su final, pareció desgastado, aunque el árbitro dio tres minutos de prolongación y, en el segundo de ellos, un cabezazo de David García a centro de Aimar Oroz forzó la prórroga.

En el alargue del partido, que sirvió para el debut como bético del joven lateral izquierdo brasileño Abner Vinicius, se vio un partido abierto y con claras ocasiones para que cualquier equipo pudiera desequilibrar el empate, pero fue el senegalés Youssouf Sabaly, poco antes de que acabara la primera parte de la prórroga, el que lo hizo para los locales tras un pase de Borja Iglesias.

La réplica no se hizo esperar y, en la primera jugada de la segunda parte, Rubén García puso un nuevo empate que llevó a la resolución de la eliminatoria a la tanda de lanzamientos desde el punto de penalti, donde estuvieron mucho mas certeros los visitantes, quien convirtieron sus cuatro disparos y a los que no hizo falta lanzar un quinto para meterse en los cuartos.





FICHA DEL PARTIDO:

2 - Betis: Claudio Bravo; Sabaly, Luiz Felipe, Édgar, Miranda (Abner Vinícius, m.97); Guido Rodríguez, William Carvalho (Paul, m.112); Luiz Henrique (Loren, m.77), Canales, Rodri (Aitor Ruibal, 58); y Willian José (Borja Iglesias, m.58).

2 - Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, Unai García (Aridane, m.106), David García, Juan Cruz (Manu Sánchez, m.77); Aimar, Torró (Diego Moreno, m.77), Darko Brasanac (Chimy Ávila, m.71); Abde, Kike García (Budimir, m.71) y Rubén García (Kike Barja, m.71).

Goles: 1-0, M.62: William Carvalho. 1-1, M.92: David García. 2-1, M.103: Sabaly. 2-2, M.106: Rubén García.

Penaltis: Chimy Ávila (0-1), Borja Iglesias (1-1), Budimir (1-2), Loren (2-2), Moncayola (2-3), Canales (para Sergio Herrera) (2-3), Kike Barja (2-4), Guido Rodríguez (falla) (2-4).

Árbitro. Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a los visitantes Aimar (m.59) y David García (m.78)

Incidencias: Partido de los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Benito Villamarín ante 35.817 espectadores.