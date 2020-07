Pellegrini: "Me gustaría jugar bien, pero primero hay que ganar"

"Me gustaría que el Real Betis jugara bien, primero hay que ganar. Hay distintas maneras de ganar, todos los años mis equipos han tenido unas ciertas características, han sido atractivos en propuesta futbolística. Me gustaría que marque goles, tratar de que la hinchada no sólo venga a ver 1-0 sino que también crea que su equipo trata de ganar la mayor cantidad de goles posibles. Lo logramos en otros equipos y por las características del plantel vamos a intentar hacerlo también en el Betis. La idea es que sea un equipo ganador y gustador“. Este es el Betis que tiene esbozado en su mente Manuel Pellegrini, que hoy ha sido presentado como nuevo entrenador del Betis por los próximos 3 años.

Además, el ingeniero chileno ha querido dejar claro que confía en la actual plantilla: "Tengo confianza al plantel aunque haya unos cambios de nombres, tenemos que mejorar en todos los aspectos. Es importante bajar en defensa la cantidad de goles recibidos, pero también hay que conseguir que el equipo convierta el máximo número de goles posible. Los resultados no dependen sólo de mano del técnico, pero tengo que ser capaz de hacer todo lo posible por tener un equipo equilibrado pero que gane, explicaciones pueden ser muchas pero en este deporte hay que ganar", señaló.

"Entendemos que el entrenador es una pieza fundamental en un proyecto deportivo y con Manuel Pellegrini maximizamos nuestras opciones de éxito" pic.twitter.com/CuOmkMVEzM — Real Betis Balompié ���� (@RealBetis) July 13, 2020

EL BETIS, A "UN PAR DE PASOS DEL SEVILLA"

Ha sido más que curiosa la respuesta del técnico cuando se le ha cuestionado sobre el eterno rival, el Sevilla F.C. Reconoce la superioridad del mismo, pero no rehúye la pelea: "Por supuesto que creo que estamos un par de pasos bajo porque el Sevilla está peleando por la posibilidad de la Champions y el Betis prácticamente tiene la temporada terminada, pero el fútbol cambia rápidamente, no me preocupa lo de atrás sino lo que viene hacia adelante. Nos vamos a acercar seguro a lo que han hecho otros equipos, no sólo Sevilla, en la Liga y eso va a ser con el trabajo en el día a día”, admitía el entrenador.

