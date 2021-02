Pellegrini echa un capote a Bordalás

Se ha puesto de moda atizarle a Bordalás. Quejarse del juego duro de su equipo y señalarlo con el dedo de forma injusta cuando las cosas no le salen bien al equipo de uno. En este sentido, El Ingeniero Pellegrini ha querido romper una lanza en favor de un colega de banquillo que no se podrá sentar en el Villamarín junto a los suyos por una nueva expulsión: "No creo que le pueda afectar al Betis; queremos hacer un buen partido ante un equipo del que conocemos bien sus características; juegan al límite del reglamento y con una línea de juego muy bien definida. Bordalás lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas. El resto... para eso hay un árbitro encargado de aplicar el reglamento". En la misma línea, añadió que "al Betis no le va a favorecer lo que pueda ocurrirle al equipo contrario. Todos los equipos pasan por malos momentos y no se puede cuestionar un trabajo de muchos años de Bordalás. Que no esté en el banquillo no afectará al rendimiento de sus jugadores", sentenció.

BORDALÁS TAMBIÉN ELOGIA AL BETIS