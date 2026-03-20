Las notas del Betis de Andrés Ocaña: lluvia de dieces tras la goleada y el pase a cuartos

El Betis está en cuartos de final y el panorama cambia por completo tras la goleada por 4-0. Las puntuaciones reflejan la transformación del equipo, que venía de recibir duras críticas por parte de Andrés Ocaña hacia los jugadores y el propio entrenador.

Lluvia de dieces

El analista ha repartido hasta cuatro notas de 10. Una de ellas es para el portero, Pau López, por una parada decisiva: "le tiraron una vez en el momento más importante del partido, hizo un paradón con el pie". Amrabat también se lleva la máxima nota por su gol y por demostrar que "un jugador que está tocado puede ser trascendente y fundamental con su inteligencia".

El tercer 10 es para Ayoze, de quien se destaca su increíble partido como delantero centro. La lista de matrículas de honor la cierra el entrenador, Manuel Pellegrini, que según el analista "lo hizo muy bien" y remonta tras haber sido calificado con un cero en el anterior examen.

Notables y aprobados

Con un 9 sobresale Fornals, que firmó un "partidazo" liberado en el campo. Un 8 reciben Natan, por su concentración; Abde, "un bicho" que corrió hasta el último minuto; y el Cucho, que marcó a pesar de la decepción por no ser llamado por la selección de Colombia. Por su parte, Bellerín y Antony obtienen un 7.

En el grupo de aprobados, Bartra se queda con un 6, al igual que los suplentes Fidalgo, Marc Roca, Chimy Ávila y Altimira. La nota más baja es para Ricardo Rodríguez, un 5, ya que la ocasión más clara del rival llegó por su banda.