El Sevilla está a punto de rematar una temporada decepcionante, ya que el objetivo de la Champions se escapará por todos los errores cometidos. El presidente Castro visitó la caseta de la Cadena Cope en la Feria y asumió ese grado de decepción que existe en el sevillismo: "No entrar en Champions es una decepción. Estar en Europa es obligación y Champions, ilusión. Ese dinero que se pierde es importante, pero siempre nos hemos adaptado. Siempre hemos hecho la mejor plantilla con el presupuesto. Somos séptimos en clasificación UEFA. Somos diferentes y hacemos cosas importantes con lo que nos permite el presupuesto".

Sin duda, la presencia de Monchi en el club ha aplacado la desilusión de los aficionados. Todos se ponen en manos de él. "Hay que estar contento porque Monchi esté con nosotros en el club. Monchi está aquí y está por algo. Porque hemos creído que era la persona idónea para el proyecto de futuro. Él también lo ha visto importante. Son proyectos deportivos, de infraestructuras, de cambios importantes en la sociedad… era la persona ideal y estoy enormemente contento", añadió el presidente.

El incidente con Del Nido. Monchi zanjó con educación y sin ganas de alargar más la polémica el incidente que tuvo en el anoche del lunes con José María del Nido: "No es un hecho del que me sienta orgulloso. Es un error que cometí o cometimos y creo que no debemos buscar culpables ni inocentes. Dos no discuten si uno no quiere. Mejor pasar página. Sólo tengo palabras de agradecimiento para José María, que me ha hecho crecer, y lo mejor es olvidarnos, mirar hacia adelante, al presente, el futuro y trabajar para que todos los sevillistas se sientan orgullosos. Nadie me va a quitar la ilusión".

Con respecto a este asunto, el presidente también mostró su opinión: "Nos solidarizamos con nuestro director deportivo, que es un caballero. Esto no va a volverle loco en su trabajo. De hecho ayer estuvimos toda la mañana trabajando, hoy también, con cuestiones de presente y futuro. Que Monchi esté en el Sevilla es para cosas buenas, al menos eso pensamos los sevillistas. Monchi es un baluarte de nuestro club y los sevillistas queremos que esté aquí".

Aquí puede escuchar integramente la entrevista a Castro y Monchi en la Feria