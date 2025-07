Matías Almeyda: "Entiendo las dudas, pero no voy a fallar"

Matías Almeyda ha traído aire fresco. Sin duda, una bendición en medio del ambiente de crispación y desolación que se vive alrededor del Sevilla. Todo se caerá si no llegan las victorias, claro, pero el técnico es muy consciente del lugar al que ha llegado y de las circunstancias: "No me asusta. Es un lindo desafío. Soy argentino y la palabra... Pero hay que hablar con hechos. Es cierto que la situación parece complicada, pero yo estoy oxigenado". Lo dicho, aire fresco, oxígeno, nuevas caras, ilusión sin lastre... El club, estancado por completo, necesita una mirada limpia, externa, que encare las cosas de otra forma. Almeyda ha comprendido la realidad y su mensaje es convincente. La gente agradece en estos momentos que el protagonista se aleje de mensajes estúpidos, fuegos de artificio e historietas para tontos. Ese mundo fantasioso que tanto daño ha hecho al Sevilla en estas dos últimas temporadas.

La primera piedra está puesta, pero Almeyda no oculta el peligro: "Vivo así, poniéndome a prueba. Ya lo hice cuando me marché a Estados Unidos. Voy buscando mi futuro por todos lados. Entiendo que tengan muchas dudas sobre mí, pero amo y estudio el fútbol. Los hechos hablarán. Soy entrenador, no hago magia, pero no voy a fallar... eso espero".

Almeyda comunica con un discurso cargado de pasión, pero sin requiebros de vendedor de crecepelos: "Todo equipo que se acostumbró a ganar vuelve a hacerlo. Nuestro sueño es ver a un equipo combativo, con el que el aficionado se identifique. Nos dejaremos el alma. Voy a luchar a muerte por esta posibilidad que me ha dado la vida y que no pienso largar. Le pongo mucho amor a las cosas". Su discurso lo ha puesto al frente del proyecto. Pero ahora queda lo más difícil: armarlo. "Nunca pongo excusas. Soy consciente de la situación del club y sabemos que los movimientos del mercado llegarán al final. Creo que tenemos buenos futbolistas que se quedaron sin confianza al vivir al borde de algo muy feo. Debo sacarles esa presión".

Sólo había que ver el rostro de Antonio Cordón para entender que la puesta en escena del argentino había sido buena. Y él la remató contando la historia de su fichaje: "Cuando lo llamé, me dijo que venía de rodillas desde Grecia si hacía falta".

Antonio Cordón

Cordón pide paciencia. Está convencido de que "estamos preparados para hacer un gran grupo, pero habrá que esperar a bien entrado el mes de agosto". El director deportivo está cambiando muchos mecanismos internos de trabajo: "La aureola va a cambiar. Todos conocemos la situación económica difícil. Nos apretaremos y lo conseguiremos. Nos han contratado para ello. Veremos al final". Ahora sí arranca el nuevo Sevilla.