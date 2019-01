Machín: "Tenemos que reinventarnos"

El Sevilla no para. Después del emocionante encuentro ante el Barcelona, el peligroso y goleador Levante visita el Sánchez Pizjuán. Machín reconoce que tendrá que inventar algunas cosas para cubrir las bajas que tiene. El equipo pierde a sus dos carrileros titulares, Escudero y Navas, que se unen a las ausencias de Nolito, Gonalons, Gnagnon y Munir. "Estamos justitos. Entran Roque y Aleix. Espero que nos ayuden. El objetivo es sacar el mejor once para competir para ganar y tener un plan b si las cosas no se dan como queremos que suceden, tener una alternativa trabajada para dar soluciones al equipo”.

Sarabia, también tocado, sí entra en la convocatoria. También está Arana, cuya salida al fútbol brasileño se ha atascado. Incluso, podría tener su oportunidad ante el Levante. Machín dará descansos, debido a las lesiones y también pensando en el partido de Copa de la semana que viene: "Hemos hecho una primera parte de la temporada exigente y buena. Lo de Copa ha estado bien para la afición y la autoestima. Pero el debe está en las dos lesiones, los dos carrileros, y eso nos penaliza. Tenemos que reinventarnos para ganar y seguir lo más arriba posible”.

La lista completa es la siguiente: Juan Soriano, Vaclik, Promes, Aleix Vidal, Mercado, Carriço, Kjaer, Wöber, Arana, Sergi Gómez, Amadou, Roque Mesa, Banega, Franco Vázquez, Ben Yedder, Bryan Gil, Sarabia y André Silva.