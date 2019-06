López Catalán: “Nos gustaría fichar al delantero antes del 5 de julio”

El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, y el secretario técnico, Alexis Trujillo, han analizado la actualidad de la entidad verdiblanca en Deportes Cope Sevilla. Los dos responsables del área deportiva han querido finiquitar el tema Serra Ferrer y pensar ya en la próxima temporada. El fichaje del delantero acapara todas las miradas de la dirección deportiva, es la prioridad. “Nuestra intención es que el delantero esté antes del 5 de julio, eso no significa que vayamos a tomar una decisión si no estamos convencidos. Meterse prisas a veces no es bueno. Si no llega antes del 5 de julio tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras”, aseguraba Catalán, que además ha reconocido que trabajan “en tres o cuatro opciones para cada posición”. Uno de los objetivos es Borja Iglesias, aunque tampoco han querido dar pistas sobre su posible llegada.

Otro nombre propio es el de Álex Moreno, lateral izquierdo del Rayo Vallecano, por el que el Betis presentó una oferta de 6 millones de euros, no aceptada por conjunto madrileño por el momento, ya que piden unos 10 millones. Sin embargo, para este puesto no tienen prisa en el club. “Estamos tranquilos porque tenemos a Junior, que es nuestro lateral titular, estamos muy contentos con él. Hay que reforzar la posición pero no es prioritario. En el momento que se pongan nuestras opciones en la situación en la que queremos llegaremos a un acuerdo. Venga quien venga el lateral izquierdo estará mejorado”, argumentaba López Catalán.

El vicepresidente bético se declaró “muy optimista respecto a la temporada que viene y que lograremos mejorar la plantilla que tenemos, que ya es difícil”.

Alexis ha dejado la posibilidad de que vuelva Jesé. “Es un jugador del PSG, ha vuelto a su club y es cierto que después de como venía estuvo a un nivel bastante aceptable. Le faltó estar acertado de cara al gol en partidos de mucha trascendencia. Veremos cómo está la situación con su club y a partir de ese momento, consensuándolo con el entrenador, veremos si puede ser una de las alternativas”. Ha confirmado que Javi García va a hacer la pretemporada con Rubi, y sobre la renovación de Guardado, Alexis Trujillo ha confirmado que va por buen camino. “Todas las partes estamos poniendo la predisposición para que suceda, vamos a ver si la llevamos a buen puerto”.

Aquí puede oír la tertulia íntegra con López Catalán y Alexis