Lopetegui es el elegido. Así se lo comunicó Monchi a los miembros del Consejo de Administración el pasado miércoles. Ante un exagerado revuelo levantado en la afición, el director deportivo parece decidido a apostar por el ex seleccionar nacional. Lopetegui a la una, Lopetegui a las dos, Lopetegui a las... Falta que el Comitié Ejectivo de el golpe necesario de martillo para acelerar la operación. De momento, nada hay oficial. Ni definitivo, entre otras cosas porque Monchi tiene abiertas otras operaciones. Pero parece cuestión de horas.

El técnico anda en Costa Rica dando unaa charlas y lo ha dejado todo en manos de su representante. Hace poco, en una entrevista concedida a Jorge Valdano confesó sus ganas de encarar un nuevo reto tras lo ocurrido en el Real Madrid: "Salí en octubre, tuve ofertas de equipos y les decía a todos que no, que no estaba preparado en ese momento. Me faltaba energía, necesitaba recargar muchas cosas. Ahora me gustaría estar en el lugar donde yo sienta que puedo desarrollar un proyecto, haciendo ruido, ganar cosas, donde se den las condiciones para hacerlo. Veamos que pasa en los próximos días”.

