Lopetegui: "El Cluj es más peligroso fuera de casa que en casa"

Julen Lopetegui ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de Europa League ante el Cluj. El técnico vasco del Sevilla quiere darle continuidad a lo visto en Getafe y no se fia del conjunto rumano. "El partido de mañana es un partido en el que nos jugamos seguir o no en una competición que nos hace muchísima ilusión. Tenemos máxima ambición, siendo conscientes de la dificultad de un CFR Cluj que fuera de casa es más peligroso que en casa y tenemos que estar preparados para hacer un gran partido y dar respuesta. Respecto a los resultados buenos o malos, creo que hay que hacerlos buenos mañana. Partimos en igualdad y hay que hacerlo bueno superando a un buen rival. A partir de ahí siempre es bueno ganar, pero ningún gol de los anteriores nos va a valer para pasar".

Sobre el estilo de juego del Cluj, Lopetegui tiene las ideas claras, aunque puede que hagan alguna variante. "No sabemos cómo van a jugar. Tienen un estilo definido, pero a veces han cambiado jugando con línea de cinco o de cuatro como hicieron en la ida porque tienen la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de sistema. El fútbol rumano siempre ha sido un grandísimo fútbol con grandes selecciones y grandes jugadores. Actualmente sigue compitiendo a grandísimo nivel, admiro la calidad del fútbol rumano”.