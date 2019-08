Las miradas apuntan a Mariano

El hecho de que el mercado esté abierto hasta el 2 de septiembre provoca que en cada aparición del entrenador los fichajes sean el asunto central. En las horas previas al Celta de Vigo, Lopetegui desprende su ilusión por pisar el Sánchez Pizjuán y asegurá "no sentir vértigo" por lucir el liderato. El técnico del Sevilla fue cuestionado por todas estas cuestiones.

Interés por Mariano: "¿Mariano? No he pedido a nadie, estoy contento con mis jugadores. Es lo único que digo. Pido que ganamos un buen partido ante un buen rival. Ya sabemos todos que si el mercado está abierto, pueden darse llegadas y salidas. Pero el foco en los jugadores que nos ayudarán a ganar mañana y a hacer un gran partido. Hablo con Monchi todos los días, pero nada más".

La situación de Dabbur: "Todos los jugadores están en condiciones de ser convocados. Hay pequeñas cosas, que no vamos a decir. Reguilón no tiene ningún problema. Dabbur no ha sido citado por una cuestión deportiva. Quedan muchos partidos y el despertador sonará para todos. Cuando suene habrá que estar preparado".

Sin polémicas con el Betis: "Primero que en dos jornadas esto no quiere decir nada, estamos ante el kilómetro tres de una maratón y la clasificación no dice nada. Pero en cualquier caso, nosotros nos fijamos en lo nuestro, mi foco lo tenemos puesto en el Celta, mi pique, de esta semana, es con el Celta, con nadie más".

Celta: "Es un nuevo rival, nuevo reto, un rival muy bueno, que juega muy bien al fútbol, diferente a los que nos hemos medido hasta ahora, pero trataremos de dar lo mejor delante de nuestro público".