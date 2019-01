¿Se jugará el derbi el Domingo de Ramos?

Todavía no estamos en Cuaresma, aunque ya se empieza a hablar mucho del Domingo de Ramos, sobre todo porque, en principio, coincide con el segundo derbi liguero de la temporada. Cuando se sorteó el calendario, Javier Tebas, presidente de la LFP, dijo que esta campaña existiría una novedad: la segunda vuelta de la Liga iba a ser asimétrica, por lo que los encuentros de la primera vuelta no coincidirían con los de la segunda mitad. Y esto se hizo, según el propio Tebas, para que los eventos claves de cada ciudad no coincidiesen, aunque ni así fue posible.

Hablar de la Semana Santa en Sevilla es tocarle la fibra a la mayoría de sevillanos y este lunes, en la gala del Desmarque, Javier Tebas, volvió a reabrir este tema: “Resulta que hay Semana Santa, Corpus en otros, hay Reyes Magos... Que iba a estar vacío me dijeron el día de Reyes a las 16.15 alguien cercano al Sevilla, que no iba a ir la gente al partido. Si no me equivoco asistieron 37.000 espectadores”. Sin embargo, todavía no está la fecha ni la hora decidida. “Ya veremos cuándo se pone en Semana Santa, no sabemos si va a ser el sábado, el domingo ni a qué hora. Ya procuramos evitar las procesiones y los eventos importantes para hacerlo”. Todo va a depender del devenir de los equipos sevillanos en la Europa League. Si Sevilla, el Betis o los dos pasan a los cuartos de final de esta competición, se jugará seguro en domingo porque los partidos de la EL se disputan en jueves. La ida sería el 11 de abril y la vuelta el 18 de abril (Jueves Santo).

Las reacciones no se han hecho esperar. El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha remarcado que «el señor Tebas fue muy insistente en su declaración sobre que el derbi se celebrará el Domingo de Ramos. Yo pediría a la Liga de Fútbol Profesional que tenga en cuenta que en este día ya de por sí se requiere siempre un esfuerzo a nivel de Policía y de operativos de servicios municipales para que el Domingo de Ramos discurra con normalidad y porque es una fecha señalada para la ciudad en la que salen muchos hermanos en sus cofradías, por lo que debería tenerse en cuenta y tratar y valorar a la ciudad de Sevilla como creo que se merece”. El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez de Luna, también se ha mostrado reacio a que el derbi coincida con el Domingo de Ramos.Hace unos años, en 2014, ya se disputó un Betis-Sevilla en Domingo de Ramos, aunque fue en Heliópolis y a las 12 de la mañana.