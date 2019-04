Joaquín: “Espero que me reciban con mucho cariño”

Joaquín será protagonista en el derbi. En las últimas semanas, el capitán del Betis se ha cruzado mensajes jocosos a través de las redes sociales con el sevillismo. Aún se recuerdan sus bromas tras la eliminación del Sevilla en Praga. Por eso, hoy bromeaba con su presencia en Nervión el próximo sábado: "Espero que me reciban con mucho cariño.No te van a regalar nada. No te van a ofrecer nada. Personalmente estoy acostumbrado a jugar este tipo de partidos, una vez que pite el árbitro lo que tengo es que centrarme en ayudar al equipo a conseguir la victoria y nada más”.

Pese a la eterna rivalidad, Joaquín no dudó en mandarle un abrazo a Joaquín Caparrós: "Por supuesto, ahí no entra nada más que la salud de la persona y todos deseamos que Joaquín se recupere lo antes posible”. Con respecto al partido, señaló: "Son partidos especiales donde uno durante la semana ya empieza a vivirlo, ese cosquilleo por ganar y lo afrontas diferente por lo que significa para el beticismo, para la afición, ganar en la casa del eterno rival. Ilusionado y motivado porque los últimos enfrentamientos hemos hecho las cosas muy bien, conseguimos victorias muy importantes y queremos seguir en esta racha”.

Canales, seria duda. Canales sigue con el tobillo hinchado. Sigue sin entrenador y es seria duda para el encuentro del sábado. Quique Setién lo esperará hasta el último día, pero sus opciones de jugar el partido son ahora escasas. Habrá que esperar su evolución.

