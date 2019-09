Joaquín: "Dejar la portería a cero nos va a dar la vida"

Joaquín Sánchez fue el protagonista para inaugurar el nuevo programa de los medios oficiales del club "Todo al Verde". Esta semana el capitán es noticia al igualar a Julio Cardeñosa como jugador con más partidos en la historia del conjunto verdiblanco, superándolo el próximo viernes ante Osasuna en el Sadar.

El capitán habló sobre su continuidad después de que José Miguel López Catalán declarara que Joaquín tiene "un cheque en blanco para renovar": "Si estoy aquí es para jugar, si no me quedo en mi casa. Siempre digo que en la vida hay que hacer lo que uno siente. Me siento con ganas, no quiero que me regalen nada. Me gustaría continuar, no se me ha pasado por la mente retirarme. No sé si ahora o más adelante intentaremos prolongar un año más el contrato. Pero sin prisas y sin forzar nada".

Al Betis le han expulsado a tres jugadores en cuatro partidos ligueros; Joel Robles ante el Valladolid en la primera jornada y Willian Carvalho y Loren Morón ante el Getafe en el último partido: "Somos un equipo que le damos continuidad al juego. Jugar al fútbol y que no haya parones. Otros equipos se dedican, con su derecho, a la contrario. Los árbitros deberían conocer estas facetas. Ni para el espectador ni para el fútbol es bueno. No queremos que nos regalen nada, pero que tampoco nos perjudiquen porque somos un equipo bastante deportivo. Que haya igualdad y fútbol".

El conjunto de Rubi siempre marca, pero el problema es en labores defensivas, ya que le han anotadon 9 goles en cuatro jornadas: "Defensivamente tenemos que ser más correctos y agresivos. Los equipos defensivamente que trabajan bien y que mantienen a cero tienen opciones para ganar partidos. Somos un equipo potente y agresivo arriba que vamos a tener, tendremos opciones de marcar. Tener la portería a cero nos va a dar vida y con el potencial arriba".