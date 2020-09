La importancia de la portería a cero en el Betis

El primer partido del Betis se ha saldado con triunfo. El gol de Tello en el minuto 94 dio el triunfo al conjunto bético, una victoria que no se producía en la primera jornada desde 2012, cuando aquel equipo con Beñat, Rubén Castro y Jorge Molina asaltaron San Mamés ganando 3-5. Sin embargo, este primer encuentro en Vitoria deja muchas lecturas, todas ellas precipitadas y con el fundamento de un solo partido, pero al fin y al cabo pueden servir para descrifrar a este Betis de Manuel Pellegrini. No encajó y no recibió casi ocasiones de gol, excepto ese remate a la salida de un córner que salvó Bravo. Tan importante es tener un delantero que las marque como un portero que las pare. Dejar la portería a cero no es tarea fácil de ver en el conjunto verdiblancos en los últimos años. Veamos los partidos que el Betis se ha quedado sin encajar en Liga en la última temporada:

19-20

Osasuna 0-0 Betis

Real Madrid 0-0 Betis

Betis 3-0 Real Sociedad

Leganés 0-0 Betis

Betis 1-0 Espanyol

Betis 3-0 Osasuna

El primer paso para ganar un partido es marcar más goles que el rival, pero si no encajas tienes asegurado puntuar. Y eso no lo ha conseguido pulir el Betis en los últimos años y menos en la última campaña. Sólo con el sistema que coloca el técnico chileno ya es un freno. Con esos dos pivotes defensivos, el equipo gana mucho porque es más sólido, más compacto y concede mucho menos. Es cierto que el Alavés no es la mejor vara de medir para confirmar estos hechos de la primera jornada, aunque es una buena declaración de intenciones.