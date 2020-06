Guido Rodríguez, el mejor ante el Espanyol

El Betis consiguió un importante triunfo ante el Espanyol. No por sus lejanas aspiraciones europeas, sino para certificar casi definitivamente la permanencia en Primera. El tanto de Bartra, a la salida de un córner, en el arranque de la segunda mitad provocó la primera victoria tras la destitución de Rubi. Alexis no pudo empezar con mejor pie. El resultado fue lo mejor, ya que, pese a ese cambio táctico en la defensa al jugar con tres centrales, no se vio mejoría alguna en el terreno de juego. La apatía continuaba en los jugadores verdiblancos. Destacar en positivo a Joel Robles, salvador en el último minuto del partido, y Guido Rodríguez, que fue de lo más potable del encuentro.

El internacional argentino, que llegó del América mexicano por cuatro millones de euros, no había tenido suerte en sus primeras comparecencias con la elástica verdiblanca, pero ya en el choque ante el Athletic se vieron brotes verdes. El mediocentro ha disputado ocho partidos de Liga, más el de Copa ante el Rayo con el infausto recuerdo de la eliminación. En el campeonato liguero ha disfrutado de cinco titularidades, más otros tres encuentros saliendo desde el banquillo. Ante el Espanyol, lo hizo todo bien: muy seguro en el pase, siempre bien colocado para cortar los avances del rival y muy solidario con los compañeros. Según WhoScored, tuvo una precisión del 89% en el pase (40 acertados de 45 intentos). Realizó cinco entradas y las cinco veces fueron existosas para su equipo, ya que terminó abortando el ataque del conjunto de Abelardo.

Guido Rodríguez tiene que seguir creciendo y adaptándose al fútbol español, pero parece que se van viendo cosas interesantes en él. El Betis lleva buscando un mediocentro defensivo desde el verano pasado, quizás este refuerzo invernal sea el fichaje en ese puesto para la próxima temporada. Tiene que seguir creciendo y hay que verlo ante rivales de mayor entidad, ante un ritmo de partido más alto y con objetivos reales a la vista del club, porque ante el Espanyol, el ritmo de partido fue bajo y su rival era el último en la tabla.