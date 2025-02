García Pimienta aviva el incendio

García Pimienta ha querido hoy, sorprendentemente, desmarcarse de la mediocre gestión del club. Así de claro. Y no ha dudado en avivar el fuego que divide a la afición con los que mandan, algo que puede tener graves consecuencias. Hasta el momento, el entrenador, quizás por su bajo perfil o como agradecimiento por la inexplicable y anticipada renovación, ha bailado con las hazañas del presidente y del director deportivo. Se sintió agradecido, pero algo ha debido detectar en el ambiente para explotar de esta manera. Antes del análisis, vayamos con sus declaraciones para no influir en la opinión del lector estimado:

"Mi responsabilidad es la de entrenar al equipo y que los jugadores rindan al máximo nivel. No soy el responsable de firmar jugadores, soy el responsable de comunicar qué jugadores necesitan. Me hubiera gustado tener al lateral izquierdo, alguna más posición en el centro del campo. Lo he transmitido al club, pero no es mi responsabilidad. Tenemos una plantilla muy corta y un déficit con la lesión de Lokonga, Tanguy, Akor… Vamos a ir muy justos. Nos va a costar si no tenemos suerte con las lesiones o sanciones para afrontar los partidos al cien por cien".

Pero hay más: "Me limito a transmitir lo que siento. Soy el que maneja a la plantilla. A partir de ahí, me desentiendo, llega el día 4 y para mí estos son los mejores. Están motivados y creen en lo que hacemos. Si tenemos dificultades, nos superaremos".

Un momento, no se vaya todavía porque aún hay más. Cuando se le cuestionaba sobre el posible interés de algún equipo por Juanlu, fue aún más contundente: "Espero que se quede, si no, voy a tener que jugar yo".

García Pimienta, después de limar la habitual abducción que sufren los entrenadores cuando pasan por la sala de trofeos del Sevilla, ha despertado. En Getafe se llevó una manta de palos por el mal manejo del partido y alguien le ha debido susurrar al oído: "Con el equipito que tienes, encima te exigen meterte en Europa". No ha dudado en salirse del guion empresarial y empoderarse. La cuarta planificación de Víctor Orta ha vuelto a dejar mucho que desear. El entrenador entiende que han desatendido sus peticiones y las lesiones de Lokonga (ya lleva tres) y Adams (ha durado nueve minutos y medio) hicieron explotar al técnico. Pimienta deja al desnudo a José María Del Nido Carrasco y Víctor Orta, con el Barcelona a la vuelta de la esquina. Empieza a dudar de que no valoren el milagro de mantener a este equipo en mitad de la tabla.

Un mal resultado podría destapar, de nueva, la caja de los truenos. Decíamos ayer que con lo que había podría ser suficiente para mantener la categoría, pero el entrenador ha lanzado una advertencia que tendrá su recorrido.