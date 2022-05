El futuro de Lopetegui, entre rebujitos

La sonora pitada que se llevó el equipo y Lopetegui tras el horrible partido firmado ante el Cádiz ha tenido consecuencias. “Hoy estoy más calmado, pero el viernes por la noche era un cadáver”, reconocía Monchi en el almuerzo que todo el equipo celebró en la Feria. Nadie quiere dar el primer paso en el análisis, pero lo cierto es que el futuro de Lopetegui se está debatiendo entre rebujito y rebujito. No entienda el lector con esta expresión que el Sevilla analiza un tema tan serio entre los efluvios feriantes, simplemente, es un recurso literario. Visto lo visto, y con la incapacidad de compresión que se extiende, lo mejor es aclararlo.

A continuación, el director deportivo le hacía un quite al entrenador: “Nunca vamos a perder la exigencia, pero ha sido una temporada muy complicada. Tenemos que valorar la campaña que estamos haciendo en Liga. Estamos tristes por estar terceros. Vamos a ir a por los cuatro partidos y después ya veremos que pasa…”. Castro también eludía el tema con habilidad: “No hay ningún debate con Lopetegui en el seno del club. Tiene dos años más firmados y ahí me paro. Otra cosa es que en los últimos partidos no estamos jugando bien y el aficionado tiene todo el derecho a criticar algo cuando no le gusta”.

Detrás de esta cascada de declaraciones y el obligado respaldo al proyecto, lo cierto es que el futuro de Lopetegui está más en debate que nunca. La Feria tiene muchas horas muertas y alarga los análisis. El club tiene entre manos una decisión muy complicada. Por un lado, hay cosas que no han gustado del entrenador: el manejo de algunos partidos, los evidentes pasos atrás, el petardo en la Champions, la ausencias de jugadas de ataque en muchos encuentros y, sobre todo, el enfado de los aficionados con este aburrido estilo. Pero Lopetegui cuenta con los extraordinarios números en Liga y con la opción aún de quedar segundo como gran aval. La decisión no será nada fácil. “¿Cómo vamos a prescindir de un entrenador que queda segundo o tercero en la Liga”, comentaba un alto dirigente entre sevillanas y farolillos. Los que mandan saben que la situación es compleja y han decidido esperar a ver cómo se remata la temporada. Pero no hay duda, el futuro de Lopetegui se debate entre rebujitos.