COPE
Podcasts
Valencia - Xirivella
Valencia - Xirivella

Alerta naranja: así arranca la Comunitat Valenciana con cielo cubierto y fuertes tormentas

No se descarta que la lluvia vaya acompañada de granizo y de rachas de viento muy fuertes

La dana Alice deja más de 110 l/m2 en Gandia (Valencia) en cuatro horasLa Comunitat Valenciana ha arrancado la semana en alerta naranja ante una jornada en la que el cielo está cubierto y se prevén chubascos y tormentas que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y, probablemente, persistentes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Europa Press

La dana Alice deja más de 110 l/m2 en Gandia (Valencia)

Borja Rodríguez

Valencia - Publicado el

1 min lectura

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana en alerta naranja ante una jornada en la que el cielo está cubierto y se prevén chubascos y tormentas que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y, probablemente, persistentes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, esta jornada no se descarta que la lluvia vaya acompañada de granizo y de rachas de viento muy fuertes, han apuntado las mismas fuentes.

Así mismo, las temperaturas mínimas no sufrirán cambios o irán en ligero ascenso mientras que las máximas bajarán.

También habrá viento del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en el litoral de Alicante y moderado en el resto. En el interior de la autonomía se espera viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte en las horas centrales.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS VALENCIA

COPE MÁS VALENCIA

En Directo COPE VALENCIA

COPE VALENCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 13 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking