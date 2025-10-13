Alerta naranja: así arranca la Comunitat Valenciana con cielo cubierto y fuertes tormentas
No se descarta que la lluvia vaya acompañada de granizo y de rachas de viento muy fuertes
Valencia
1 min lectura
La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana en alerta naranja ante una jornada en la que el cielo está cubierto y se prevén chubascos y tormentas que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y, probablemente, persistentes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, esta jornada no se descarta que la lluvia vaya acompañada de granizo y de rachas de viento muy fuertes, han apuntado las mismas fuentes.
Así mismo, las temperaturas mínimas no sufrirán cambios o irán en ligero ascenso mientras que las máximas bajarán.
También habrá viento del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en el litoral de Alicante y moderado en el resto. En el interior de la autonomía se espera viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte en las horas centrales.
