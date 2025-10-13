La campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19 comienza este martes día 14

La Junta de Extremadura iniciará mañana martes, día 14, la campaña de vacunación frente a la gripe estacional y la covid-19 para proteger a los colectivos más vulnerables de la Comunidad Autónoma.

El objetivo que se ha marcado el Servicio Extremeño de Salud (SES) para esta campaña conjunta es alcanzar una cobertura superior al 75 por ciento en personas de 60 y más años, embarazadas, personas con patologías crónicas y personal sanitario.

En aquellos grupos de población que coincida la recomendación de vacunación frente a gripe y Covid, se podrán coadministrar en el mismo acto vacunal. Se desarrollará en todos los centros de salud y consultorios locales de Extremadura, y finalizará el 31 de enero de 2026, pudiéndose prolongar hasta el mes de febrero dependiendo de la situación epidemiológica.

Como en campañas anteriores, el SES habilitará, en el mes de noviembre, algunos centros de salud para vacunar por las tardes y sin cita a la población diana de la región contra los virus de la gripe y la Covid.

VACUNACIÓN GRIPE

Para la vacunación de la gripe, el SES ha adquirido un total de 275.300 dosis, con una inversión de 3.942.303 euros. La principal novedad de esta campaña es la administración de la vacuna Efluelda® a todas las personas de 60 y más años, una vacuna antigripal de alta carga.

Esta vacuna ha demostrado una mayor eficacia en la prevención de hospitalizaciones y cuadros graves en personas mayores. Extremadura se convierte así en una de las primeras comunidades autónomas en implantarla de forma universal en este grupo de edad.

La campaña incluye la vacunación de personas mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, convivientes de personas inmunodeprimidas, y profesionales sanitarios, sociosanitarios y trabajadores expuestos a animales.

Respecto a la vacunación infantil, se amplía la cohorte de edad, siendo recomendada para niño/as de entre 6 meses hasta los nacidos/as el 1 de enero de 2020. En el caso de los niños de 6 a 23 meses, se les administrará la vacuna intramuscular Vaxigrip®. Por otro lado, los de 24 meses hasta los nacidos en la fecha indicada, recibirán la vacuna intranasal Fluenz® que genera inmunidad a nivel mucoso, lo que mejora así la protección y evita el uso de inyecciones, facilitando su aceptación. La vacunación frente a la gripe infantil es una vacunación sistémica del calendario y tiene como objetivo reducir contagios, ausencias escolares y bajas laborales de los padres.

VACUNACIÓN COVID-19

La principal novedad de esta temporada es que la vacunación frente a la COVID-19 se recomienda a partir de los 70 años, ya que la circulación del virus ha disminuido y la carga de enfermedad grave se concentra en edades más avanzadas. También deberán vacunarse las personas con condiciones clínicas de riesgo, como trasplantes, inmunosupresión, enfermedades crónicas graves, así como embarazadas, internos en centros sociosanitarios, personal sanitario y convivientes de personas vulnerables.

Otra de las novedades de esta vacunación es que la población diana podrá vacunarse en cualquier momento del año, siendo necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde la última dosis o infección.

El Ministerio de Sanidad ha asignado a Extremadura para la vacunación frente a la COVID-19 115.000 dosis de vacuna Comirnaty ® del laboratorio Pfizer para adultos, dosis estas adaptadas a las cepas actualmente circulantes, así como 1.050 dosis pediátricas y 400 mini pediátricas. A su vez, también se le ha asignado 16.680 dosis de vacunas de proteínas Bimervax ®del laboratorio Hipra.

El lugar de vacunación será el centro de salud o consultorio local habitual o en el centro más próximo al domicilio en caso de mutualistas.

VACUNACIÓN VRS ADULTOS

La novedad más importante de la campaña es que, por primera vez, la Junta de Extremadura, a través del SES, va a vacunar frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) a la población de 60 y más años institucionalizada en residencias de mayores, así como personas trasplantadas de pulmón.

Esto supone un paso más en la protección de la salud de las personas más vulnerables, puesto que el VRS es causa importante de morbilidad y mortalidad en la población adulta. Con esto, se protegerá tanto a la población infantil como a la adulta más vulnerable frente al VRS.

Esta vacunación se iniciará en el mes de noviembre, y se espera que se vacune al mayor porcentaje de la población diana. Para, ello el SES ha adquirido 15.000 dosis de la vacuna, con una inversión de casi 2 millones de euros. Esta vacunación pionera marca un hito en la prevención de las enfermedades respiratorias graves en personas mayores vulnerables y sitúa a Extremadura en la vanguardia de la prevención de enfermedades respiratorias graves.