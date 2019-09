Fekir: "Estaba seguro de mi elección por el Betis y no me arrepiento"

Nabil Fekir ha concedido su primera entrevista desde que es jugador del Betis, donde ha explicado por qué se decidió por el conjunto verdiblanco: "Cuando tomé la decisión de ir al Betis estaba seguro de mí y de mi elección y no me arrepiento de mi fichaje por el Betis. Me convencieron el proyecto de juego y el discurso de los dirigentes y del entrenador. Es un club muy familiar y me han acogido muy bien".

El campeón del mundo con Francia ha comparado la Liga española con su trayectoria en la Ligue 1 en el Olympique de Lyon: "Es un juego diferente al de Francia, mucho más técnico. Eso me beneficia un poco más. La Liga es un campeonato que siempre me ha atraído y tengo la oportunidad a día de hoy de evolucionar dentro de un club familiar. He encontrado la motivación que puede que me faltase el año pasado".

El que fuera exjugador del Olympique de Lyon y estuviera a punto de firmar en Inglaterra hace dos veranos, ha acusado a su exagente por su fichaje frustrado por el Liverpool: "Había que poner una excusa. Si mi rodilla estuviera realmente en una situación crítica, ¿crees que Jean-Michel Aulas me hubiera hecho esa propuesta? ¿Quiere saber la verdad? Sepa que ni yo la conozco. Le aseguro que pasé el examen médico y decidieron no firmarme. Querían hacerme creer que era la rodilla, pero tenía que haber una excusa y los exámenes médicos en Clairefontaine fueron muy claros".