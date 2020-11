Fekir, baja para el desafío de Pellegrini en Barcelona

Se las prometía felices Manuel Pellegrini en los días previos de la visita al Nou Camp, ya que había podido recuperar a hombres como Tello o Bartra para el partido, pero la última sesión de entrenamientos ha deparado la mala noticia de la ausencia de Fekir. El jugador francés no ha entrado en la lista de convocados para el encuentro en la Ciudad Condal y se ha caído también de la convocatoria con Francia. La ausencia del delantero provocará un cambio en el once y, posiblemente en el sistema de El Ingeniero que, posiblemente optará por reforzar el doble pivote con la entrada de Carvalho y adelantará a Canales en el campo. En cuanto a la lista, destacan también las bajas de Sidnei, por decisión técnica, y de Guardado y Juanmi, lesionados los dos.

El entrenador del Betis se ha referido hoy en la rueda de prensa previa al choque a la dificultad que tiene siempre enfrentarse al Barça, a pesar de que los de Koeman llegan en un mal momento en LaLiga: "En las primeras partes con Madrid y Atlético tuvimos ocasiones e incluso la ventaja. No vamos a cambiar todo lo que hacemos para sumar un punto en el campo del Barcelona. No es lo mismo que enfrentarse al Elche en casa que al Barcelona de visita. Vamos a ver de aquí a mañana el mejor once para comenzar. Vamos a analizar una serie de factores, pero hay que tener consideraciones táctica. Vamos a insistir en tener una idea acorde a la que trabajamos todos los días de la semana", señalaba.

MÁS PIROPOS A MESSI

Es verdad que no pasa por su mejor momento, pero no es menos cierto que Messi recibe elogios de todos y cada uno de los rivales a los que se enfrenta. Pellegrini no iba a ser una excepción a este respecto: "No tengo ninguna duda de que sigue siendo el mejor del mundo junto a Cristiano Ronaldo. El rendimiento de los jugadores va también con el del equipo. No hay ninguna duda sobre la capacidad de Messi. Sus cualidades como jugador creo que las demuestra igual cada partido", sentenció.

Aquí puedes escuchar lo más interesante de la rueda de prensa de Pellegrini.