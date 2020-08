Tras las últimas pruebas realizadas en la plantilla del Sevilla F.C. no hay que lamentar, de momento, nuevos contagios por coronavirus. Afortunadamente, lo de Nemanja Gudelj ha quedado en un aviso grave, pero no ha trascendido al resto de jugadores ni puesto en peligro la disputa del partido ante la AS Roma del próximo día 6 de agosto. Si es cierto que Lopetegui está teniendo que hacer encaje de bolillos para trabajar con los suyos que, hasta hoy, solo se habían ejercitado de forma individual. Este domingo se ha vuelto a ver a los futbolistas entrenando en grupo, algo que ya es un auténtico logro.

▶️ La actualidad sevillista de este domingo resumida en 60”. ����#WeareSevillapic.twitter.com/1JbKYXcZA5 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 2, 2020

Así las cosas, el plantel será sometido a un nuevo test en el día de mañana para confirmar que todo está en orden antes de viajar a Alemania el martes.

VACLIK YA TRABAJA EN LA PORTERÍA

Tras su lesión contra el Eíbar en Liga, la gran noticia del fin de semana ha sido la vuelta del checo Vaclik a los entrenamientos en la portería sevillista. Si bien es verdad que el rendimiento de Bono en los últimos partidos había sido muy bueno, no lo es menos que Lopetegui ha demostrado que su confianza para los momentos importantes está el el guardameta ex del Basilea. Si todo sigue su curso, lo normal es que Vaclik se pueda vestir de corto en la vueklta a la competición.