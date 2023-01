En-Nesyri se niega a irse a la Premier

En-Nesyri se queda en Sevilla. Puede parecer extraño que un jugador descarte la opción de marcharse a la Premier a ganar más dinero, pero el delantero lo tiene claro. En los últimos días, el West Ham ha realizado otra oferta por el futbolista: una cesión con opción de compra de 20 millones de euros. El Sevilla estaba loco por cerrar el acuerdo, ya que recuperaría todo el dinero invertido en un jugador que ha frenado descaradamente su progresión. Pero el jugador ha dicho no. El Sevilla ha intentado convencerlo, pero se ha estrellado con un muro. Su entorno cuenta que En-Nesyri es un tipo particular, que proviene de una familia muy humilde y que no está dispuesto a despreciar el nivel de vida y comodidad que tiene en Sevilla.

Ante tantas especulaciones, la agencia de representación del futbolista ha zanjado este tema con un comunicado: "Ante las noticias que están saliendo publicadas en los últimos días sobre la posibilidad de que Youssef En-Nesyri pueda salir del Sevilla en este mercado de invierno, desde la agencia de representación del jugador se comunica que el jugador no tiene ninguna intención de dejar el club en estos momentos, consciente de que sólo la implicación y esfuerzo de todos hará que el Sevilla vuelva a estar en el sitio que se merece".

El jugador ha ofrecido sus explicaciones:"Agradezco a todos los clubes que se han puesto en contacto con mi agente. Pero en estos momentos quiero tener la cabeza sólo en el Sevilla. No es un tema de dinero. Es un asunto deportivo, de querer ayudar al equipo en los peores momentos. Tenemos una gran plantilla y estamos seguros de que vamos a sacar adelante esta situación. Tuve la ocasión de salir en otras ocasiones, y también dije que no. Ahora nos necesitamos todos. Queda mucha temporada. Tenemos tres competiciones por delante y vamos a vaciarnos en el campo".