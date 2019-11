(Dudelange - Sevilla) 2-5: Goleada, clasificación y a pensar en el derbi

Continúa la magnífica fase de grupos del Sevilla en la Europa League. Cuatro triunfos en los cuatro partidos disputados, este último en Luxemburgo con varias noticias positivas. Munir se llevó el balón a su casa tras una actuación muy buena, poniendo la guinda final con un tanto de vaselina al portero del Dudelange. El atacante llama a la puerta del técnico sevillista, que cuenta muy poco con él en la Liga. Menos cuenta con Dabbur, que esta noche se estrenó como goleador del penacampeón de la Europa League. Goles goles y otras dos asistencias. Hablando de delanteros, De Jong también tuvo toda la segunda parte para anotar, no marcó, pero sí falló un par de ocasiones clamorosas. Quizás el hispano-marroquí y el israelí tengan más sitio en las convocatorias que el holandés. El tiempo dirá.

Otra buena noticia ha sido la de Rony Lopes, que ha dejado destellos de su calidad realizando una primera mitad de altura jugando detrás del delantero.

La alineación ante el Dudelange deja más claro todavía el once ante el Betis. Puede existir alguna duda, pero parecen seguros jugadores como Vaclik, Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon, Fernando (que ha jugado media hora para no perder el ritmo de partidos), Banega, Ocampos y Chicharito Hernández. Y muy posiblemente entren Franco Vázquez y Óliver Torres, aunque habrá que esperar estos últimos días.

Ficha técnica:

F91 Dudelange (2): Joubert, Bouchouari, Cools (Bougrine, minuto 46), Garos, Kirch, Klapp (Cabral, minuto 46), Morren, Bougrine, Bernier, Stolz (Lavie, minuto 85) y Sinani.

Sevilla FC (5): Bono, Pozo, Gudelj, Sergi Gómez, Escudero, Rony Lopes, Joan Jordán (Fernando, minuto 60), Óliver Torres (‘Mudo’ Vázquez, minuto 51), Nolito (De Jong, minuto 51), Dabbur y Munir.

Goles: 0-1, minuto 17: Dabbur. 0-2, minuto 27: Munir. 0-3, minuto 33: Munir. 0-4, minuto 36: Dabbur. 0-5, minuto 66: Munir. 1-5, minuto 69: Sinani. 2-5, minuto 80: Sinani.

Árbitro: Vihjalmur Thorarinsson, islandés. Amarillas para Cools y Joan Jordán.