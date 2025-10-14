Alice pierde fuerza pero deja 65 l/m2 en Burriana pero la inestabilidad continuará

Los claros buscan abrirse hueco en zonas como el litoral de Castellón. Imagen de Avamet desde el Real Club Náutico de Castellón de la Plana

Las lluvias tienden a bajar de intensidad pero a lo largo de esta madrugada continúan dejando registros significativos en las comarcas de la Plana. En Nules se acumulan 65 l/m2, 50 en Burriana o 35 en el Grao de Castellón. Las tormentas ayer también dejaron 98 l/m2 en Artana.

La lluvia puede estar detrás de un accidente que se ha producido en la AP-7 en Nules sobre las 6:00 horas y en el que se han visto implicados una furgoneta y un coche, que se han salido de la carretera. La furgoneta ha quedado incrustada en un huerto de naranjos volcado hacia un lateral y bomberos han tenido que rescatar al conductor, que se encuentra bien, porque no podía salir.

Consorcio Bomberos de la Diputación de Castellón Una furgoneta volcada tras un accidente en Nules (Castellón)

La previsión

Aemet extiende hasta las 10 de la mañana el riesgo meteorológico en la costa de Castellón con aviso amarillo. En el interior se activarán a mediodía y durante la segunda mitad del día por lluvias que pueden dejar 20 l/m2 en una hora.

Tras las lluvias de la madrugada y primera hora de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología pronóstico un martes con "cielo nuboso, tendiendo a poco nuboso por la mañana y nubosidad de evolución diurna por la tarde. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes o muy fuertes y con tormenta por la tarde en el interior y prelitoral". Suben las temperaturas, llegaremos a los 24º en la franja costera.

Sin estabilizarse

La situación tiende a mejorar pero la inestabilidad no abandonará la provincia de Castellón y es que de cara al miércoles se espera que se produzcan precipitaciones a lo largo de la madrugada. Tendremos "cielo con intervalos nubosos. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y con tormenta, de madrugada en el litoral norte y por la tarde en el interior".

También el jueves y el viernes se espera que la meteorología no se estabilice y que las precipitaciones continúen haciéndose presentes: "Cielo nuboso, con probabilidad de chubascos, la primera mitad del día en zonas litorales y la segunda mitad en zonas interiores".

Sin trenes

La circulación ferroviaria sigue interrumpida entre el norte de Castellón y el sur de Tarragona por inundaciones y daños en la vía en zonas de Cataluña hasta mediodía y también se aprovecha para reparar los daños que sufrió la señalética en Benicarló como consecuencia del impacto de un rayo.