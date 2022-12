Del Nido cerca la presidencia

En las próximas horas se hará público el auto del juzgado de lo civil que concederá las medidas cautelares solicitadas por Del Nido. ¿Qué significa esto? Vayamos al grano: Del Nido podría votar con sus acciones en la próxima Junta General de Accionistas del día 29. Así, si obtuviera mayoría, tendría la posibilidad de regresar a la presidencia. El asunto hay que cogerlo con alfileres por dos motivos. Primero porque nunca se sabe que artimaña jurídica puede aparecer por alguna de las dos partes en cualquier momento. Y segundo porque no es seguro que Del Nido tenga garantizada la mayoría. Ahora bien, si el ex presidente, después de luchar tanto en los juzgados para romper el vínculo judicial con su hijo y el pacto de gobierno con los máximos accionistas, no tuviera garantizada la mayoría, estaríamos ante un ridículo histórico. En estos asuntos, nunca eleven nada a definitivo.

Habrá que esperar al auto que saldrá de manera inminente para conocer, realmente, que ha concedido. Pero las noticias indican que el juzgado aclarará que Del Nido Carrasco no puede representar las acciones de su padre porque tiene los poderes retirados. Asimismo, parece que quedará claro que nadie puede impedir legalmente a Del Nido votar con sus acciones. Las demandas posteriores serían otro asunto.

El enredo judicial es tremendo y difícil de entender desde fuera. Quédense con esta idea: Del Nido podrá votar en la próxima Junta y parece estar más cerca que nunca de recuperar la presidencia. Aunque en estos enredos jurídicos asegurar algo al cien por cien es un atrevimiento.