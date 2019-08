Dabbur tampoco viaja a Granada

Julen Lopetegui ha vuelto a dejar fuera de la lista de convocados a Dabbur. Ni siquiera lo ha integrado en una extensa lista de 21 jugadores que quedarán concentrados en Granada. Por la mañana, el técnico explicaba que Dabbur contaba con su confianza. Una hora después, lo volvía a dejar fuera de sus planes. Además, el técnico habló del encuentro en Granada, de la situación de Nolito, de las opciones de mercado, del buen arranque liguero... La lista la conforman los siguientes jugadores: Vaclik, Sergio Rico, Javi Díaz, Jesús Navas, Carriço, Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Escudero, Fernando, Jordán, Gudelj, Óliver, Banega, Vázquez, Ocampos, Nolito, Munir, Rony Lopes, Bryan y De Jong. Tampoco va Pozo, así que en el lateral derecho, como jugador específico, sólo figura Jesús Navas, mientras que vuelve Banega cumplida su sanción.

Dabbur: "Si haces una lista, unos jugadores se quedan fuera de ella y del once. Pero eso no significa que no contemos con el jugador. Estamos contentos con Dabbur. Esto acaba de empezar. Tendremos que esperar su momento".

Buen comienzo: "Prefiero que me den azúcar a leches, no hay motivos para una cosa u otra. Esto acaba de comenzar, queda todo. Apenas hemos recorrido un kilómetro de un maratón de 38 partidos".

El Granada: "Espero un partido muy complicado en todos los aspectos. Ellos tienen recursos, están consolidados y tienen un gran entrenador. Comenzaron muy bien, haciendo un gran partido. Hay que estar preparados, porque el partido será de gran exigencia".

Nolito: "Nunca dijimos que no queríamos a Nolito. Ha entrenado bien, ha aprovechado sus momentos. Nosotros tratamos de ser justos y si ha jugado es porque se lo ha merecido. Le hemos dado confianza y él la ha devuelto".

Las quejas de Roque Mesa: "Yo le dije a la cara nuestra idea. La sabía y me consta que el club también lo hizo".