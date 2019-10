Dabbur entra en la convocatoria para Mestalla

El Sevilla tiene un duro compromiso este miércoles a las 19:00 ante el Valencia en la capital del Turia. El técnico vasco ha citado a 21 futbolistas con la presencia de Dabbur, la del guardameta Javi Díaz, pero sin Rony Lopes, que se ha quedado un paso atrás. Lopetegui puede hacer algunos cambios para refrescar el equipo por la proximidad de los partidos y, sobre todo, por la exigencia de jugar ante el Getafe, Valencia y el próximo sábado ante el Atlético.

El entrenador sevillista no ha querido dar pistas sobre el posible once y respeta mucho a su "amigo" Celades. "Esto no para y el calendario exige ante un rival de muchísima entidad. Intentaremos recuperar, esperando que pasen las horas y que mañana podamos ver mejor el escenario que actualmente", admitía Julen Lopetegui.

El Sevilla se enfrentará a un Valencia mermado con las bajas de Piccini, Guedes y Gameiro por lesión; y las ausencias de Rodrigo y Cheryshev por sanción.