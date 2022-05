A Corea del Sur con… ¿Lopetegui?

Horas después de certificarse el final de la temporada ya empiezan a surgir detalles del nuevo proyecto. El club ya ha cerrado algunos compromisos llamativos durante el verano, esas giras exóticas que se pusieron de moda hace algún tiempo. El dinero, el poder del dinero. El Sevilla viajará este verano a Corea del Sur para jugar contra el Tottenham Hotspur. Jugarán en el Estadio de la Copa del Mundo de Suwon el próximo 16 de julio a las 13.00 -hora peninsular española-. El encuentro, que forma parte de la Coupang Play Series, servirá como colofón a un stage de diez días -del 8 al 17 de julio- en este país asiático. Después de acudir a destinos como China, Japón, Indonesia y Malasia ahora la camiseta sevillista se verá en Corea del Sur. Otros de los compromisos ya confirmados es la participación en la Emirates Cup 2022 en Londres el 30 de julio.

Ahora habrá que ver quién dirige al Sevilla por tierras tan lejanas… No me digan que el juego de ideas no es atractivo para engancharle a la lectura en época de penurias informativas. Julen Lopetegui ha viajado unos días a su pueblo para descansar pero regresará de inmediato. No se alarmen. Aunque desde el club se insiste en que el entrenador tiene dos años más de contrato, a día de hoy el debate no está cerrado. Y no se ha cerrado porque las diferencias que hay que limar entre las partes son una sombra alargada. Algunas fuentes hablan que la pelota puede estar en el tejado del entrenador, quien podría elegir la opción de buscar otro destino ante tanto revuelo. El debate quedaría zanjado con una fácil puesta en escena que aún no se ha llevado a cabo. Por algo será...