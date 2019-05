Cónclave en... Tanzania

Se acabó. Con los errores y los aciertos ya analizados, ahora es el turno de Monchi. Sin duda, su regreso al Sevilla ha templado las críticas después de dos años en los que el equipo ha empeorado considerablemente. A Monchi le queda mucho trabajo por delante. Su primera gran decisión será cerrar la contratación del entrenador. No descarta aún la continuidad de Joaquín Caparrós, aunque ese discurso parece más de respeto que real. En Radio Marca ha señalado que en breve tomará una decisión: "Cuando volvamos de Tanzania (el equipo jugará allí un amistoso esta semana), todo estará mucho más claro. La temporada terminó el sábado, todo queda emplazado a este viaje a Tanzania para hablar con tranquilidad. Ya dije que no dependía de los resultados, quiero sentarme con Caparrós y hablarlo con normalidad. Todos queremos lo mejor del Sevilla y hay un margen perfecto en este viaje. No he cambiado mi discurso. Quiero saber qué sensaciones me transmite Joaquín en estos dos meses como entrenador y ahora sentarme con él para ver si lo que yo tengo en mente de futuro Joaquín me lo compra. Vamos a estar el presidente, Joaquín y yo para hablar con tranquilidad".

David Soria, ida y vuelta. El primer movimiento de fichajes lo ha explicado el propio Monchi: "Ayer ejercimos el derecho de opción de compra. En el contrato se prevé una posibilidad de anularla por parte del Getafe pagando una cantidad. Tienen cinco días de fecha y por ahora no ha habido respuesta del Getafe. La hemos ejercido porque ha crecido y estamos contentos de comprarlo. Soy objetivo y también el Getafe puede reaccionar". El club ha pagado 4 millones para recuperarlo, pero el Getafe tiene la opción de ficharlo abonando 1,5 más. En la portería habrá muchas novedades, ya que Sergio Rico regresa este verano tras haber salido un año cedido.