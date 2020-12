Ciudad de Lucena-Sevilla (0-3): Seriedad para pasar a la siguiente ronda

El Sevilla pasó por encima del Ciudad de Lucena. Todos los tantos se anotaron en la primera parte ante un conjunto local que tuvo muchísima personalidad con el balón, como suele ser habitual en los equipos de los hermanos Carrasco. Pronto se difuminaba la ilusión local, ya que en el minuto dos, una buena jugada coral, acabó con un gran recorte de Óscar y un buen remate con la pierna izquierda para hacer el primero. Sin renunciar a su juego, el Lucena se veía superado por un Sevilla que se veía superior futbolística y físicamente. Llegaría el segundo gol, obra de Luuk de Jong tras un disparo con la pierda izquierda dentro del área. Se lo puso difícil el conjunto de Lopetegui al equipo de Tercera División, ya que prácticamente en el primer cuarto de hora puso la puntilla el holandés con el gol. El tercero llegaría al borde del descanso en un penalti cometido sobre Óscar que transformaría Jordán tras engañar al portero Adri.

��️ Julen Lopetegui puso el acento en la forma de encarar el partido en Lucena: "Hemos salido serios, como había que salir". ⚪️��#CopaDelRey#NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 15, 2020

La segunda mitad tuvo poca historia. Sin embargo, pese al varapalo de los tres tantos recibidos, el Ciudad de Lucena no perdió su personalidad e incluso hubo algunas jugadas de mérito. A destacar en este periodo, el debut de Gnagnon esta temporada con el Sevilla. Al francés se le ve mucho más en forma. También jugó su primer partido oficial con el conjunto sevillista el canterano Zarzana, que lo intentó por la banda derecha. Fue bastante curioso el último cambio. Lopetegui metió a Koundé, pero no jugó de central, lo hizo de centrocampista. No parece que el técnico vasco haga las cosas de forma casual y sí puede ser una probatuta para un futuro próximo.

Ficha técnica:

Ciudad de Lucena (0): Soto; Antonio, Gallardo, Álvaro Pérez, Zurdo (Molina, min. 46); Adrián Ruiz; Morillo (Mario Sánchez, min. 68), Mario Ruiz, Nacho (Marcos, min. 58), Conejero (Trujillo, min. 85); y Maero (Roldán, min.46).

Sevila FC (3): Bono; Aleix Vidal, Gudelj, Sergi Gómez, Rekik; Joan Jordán (Koundé, min. 87), Óliver Torres (Ocampos, min. 80), Óscar; Mudo Vázquez (Gnagnon, min. 61), Idrissi (Zarzana, min. 80) y De Jong (Carlos Fernández, min. 46).

Goles: 0-1, min. 2: Óscar. 0-2, min. 14, De Jong. 0-3, min. 45, Joan Jordán de penalti.

Árbitro: Alberola Rojas, castellano-manchego. Amonestó al local Conejero; y a los visitantes Mudo Vázquez y Sergi Gómez.