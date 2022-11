Catalán: "Las cuentas son malas; no haremos ahora la ampliación, sino pasaremos la deuda a largo plazo"

José Miguel López Catalán, vicepresidente del Real Betis uno de los máximos responsables de la entidad verdiblanca, ha respasado la actualidad deportiva, ha tratado los asuntos económicos y anunciado que la junta general de accionistas será el 15 de dicembre del Real Betis en la mañana de este lunes en los micrófonos de Cope Sevilla.

El vicepresidente del Betis empezaba argumentando. "Estamos en un momento muy positivo y con muchísima ilusión dentro del club. Este parón del Mundial nos ha venido bastante bien porque hay mucho trabajo que hacer y porque los jugadores han tenido mucha tensión y actividad en estos meses y ahora es el momento de las cuentas, junta general, plan estratégico, revisar los números de la temporada y lo que nos espera. Las cuentas son negativas, son malas, llevamos dos años con pérdidas pero tienen una explicación muy clara y el proyecto del Betis tiene una situación ahora magnífica, tremenda.En LaLiga estamos compitiendo arriba, queremos competir en la Supercopa, en la Copa y en la UEFA con tan buena fase de grupos. No es ver el vaso medio lleno sino muy muy lleno".

Continuaba su intervención para hablar de las cuentas del club que presentará en la junta general de accionistas del 15 de diciembre esto es lo que explicaba Catalán. "Nos tenemos que remontar a las dos últimas temporadas, que hemos tenido pérdidas de 36 millones y 37 millones. Realmente es preocupante, son cifras importantes y solamente hay una serie de elementos para tener en cuenta para tener visión positiva. Una es que hay que tener en cuenta la pandemia. LaLiga ha hecho una evaluación de las pérdidas imputables a la pandemia y la mayoría son esas. En la temporada anterior 30 fueron de ticketing e ingresos de este tipo. Por otra parte los 37 millones de este año viene de una decisión estratégica de la que estamos orgullosos, es la inversión en esta plantilla que es la adecuada y correcta para competir como lo está haciendo. Año tras año están ahí los números, lo importante es que la única forma de crecer es invertir. Debe venir acompañado de crecimiento de ingresos. Nosotros ya esta temporada vamos a estar más cerca de los 150 millones de ingresos, no por venta de jugadores, que hace dos años fue de 100. Eso es importante".

Y seguía en su explicación. "Hemos decidido y así lo hicimos en los últimos mercados, no malvender, no debilitar la plantilla. Con Pellegrini y Cordón hemos analizado cómo podemos competir y seguir creciendo y clasificarnos a Europa todos los años y ha sido manteniendo el bloque de plantilla. Cada mercado además lo vamos mejorando. Los fichajes de Luiz Felipe y Luiz Henrique la han mejorado. Y ese es el camino pero tenemos que recordar de dónde venimos, de muy abajo. No se puede hacer más. Estamos compitiendo siendo el octavo o noveno de límite de plantilla. Con 95 millones de coste de plantilla, no sólo con el Sevilla que es el doble, sino Athletic, Real Sociedad o Villarreal que son superiores. Buena gestión hay que destacarla. Buen entrenador que es de Champions o más arriba, y plantilla para Europa. Todo funcionando. Ahora una vez tomado este camino y opción estratégica es buscar soluciones para futuro con crecimiento de ingresos y que esa deuda que existe que era necesaria para crecer, hay que llevarla a largo plazo y por eso ese crédito de 65 millones a seis años ampliable hasta diez. Esas soluciones financieras son fundamentales para seguir creciendo. Y probablemente en dos o tres años tendremos ingresos de 200 millones y con el estadio y la ciudad deportiva hechos".

Ahora trata el asunto de la ampliación de capital."Se ha analizado mucho. Todo este tema económico está muy fiscalizado por LaLiga y es una de las soluciones que da. Nosotros la hemos estudiando como para poder hacerla en esta junta pero hemos decidido que no, que vamos a quemar las naves con otras alternativas como pasar la deuda muy a largo plazo, que es una buena solución. Otra alternativa magnífica es meterse en Champions, que son 40-45 millones de euros más. Estamos en esa pelea. También están las ventas de jugadores. No queremos ni vamos a malvender pero el modelo de compra y venta de jugadores es viable. La ampliación de capital será posible siempre respetando al Betis de los béticos, no queremos que haya socios mayoritarios para evitar una venta a americanos, árabes o chinos. Existe la posibilidad de la ampliación pero hemos decidido que no se plantea para esta junta. Es una solución que podría ser para un futuro porque las empresas que necesitan fondos si no las consiguen de otra forma tienen que ser los socios los que la pongan y somos nosotros. ¿Queda descartada? Queda abierta la posibilidad, está claro. Tenemos que gestionar el club con las herramientas que tenemos. Hay otras opciones en este momento. Si llegamos a final de temporada y tenemos que decidir entre la ampliación que sea correcta para no malvender y debilitarnos en la plantilla pues habrá que hacerlo. Son decisiones estratégicas y hasta ahora hemos acertado".

Cuestionado por las pocas ofertas que ha recibido el club el pasado verano, esto es lo que decía Catalán."Al final las grandísimas ofertas te llegan para los jugadores que lo hacen muy bien. Tenemos un valor de plantilla muy alto y es una de las razones por la que tenemos que tener tranquilidad y ser positivos. Jugadores con 275 o 300 millones de euros y no están en el balance, si estuvieran no tendríamos fondos propios negativos. Ojalá pudiéramos mantener a todos. Nos funciona bien esa estrategia de seguir con el bloque y con los grandes profesionales que tenemos. Son cosas que pueden pasar en el futuro pero siempre que ocurre pasa que se fue Fabián y vino Lo Celso. Nadie quería que se fuera Fabián pero es lo que puede pasar. Darle valor a la plantilla que tenemos, al entrenador, apoyarlos y seguir con éxitos deportivos".

Fue preguntado por el nuevo plan estatrégico que el consejo de administración del club verdiblanco presentará a los accionistas esto es lo que dijo el vicepresidente verdiblanco."En la junta es el momento en el que todos los años nos reunimos los accionistas y presentamos el plan estratégico para 4 años y ellos son los primeros que lo reciban. El nuevo decálogo. En ABA hablábamos de eso en su día y todas están cumplidas. En la junta lo presentaremos por escrito".

Por último habló sobre los cuatro millones que debe el club a Frusa, la sociedad de Manual Ruiz de Lopera y su familia, tras el acuerdo extrajudicial de la compra y venta del paquete accionaral que se atomizó entre el beticismo esto es lo que dijó Catalán. "Tras el acuerdo con Lopera y Oliver quedaba una cantidad, cuatro millones, que el Betis le debe a Farusa pero que no se debe pagar hasta que la sentencia fuera firme y el proceso cerrado. Como no es así, cada dos o tres meses le renovamos el pagaré a Farusa, lo firmo yo, y es absolutamente normal. No hay impago ni nada. En el momento que se acabe el proceso se pagará ese dinero. La relación en eso es correcta y no hay nada que objetar".